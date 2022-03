Victoria De Angelis, relax a Los Angeles proprio con Lui!

Victoria De Angelis, relax a Los Angeles, tra gite in barca, aperitivi e divertimento: la bassista dei Maneskin si diverte proprio con Lui!

Victoria De Angelis si diverte in quel di Los Angeles tra una seduta e l’altra in studio con i Maneskin tra un aperitivo e una gita in barca. Bellissima, biondissima, serena e sorridente, libera per qualche ora dal lavoro, Victoria si gode il sole di Los Angeles come una normale ragazza di 21 anni.

Da diverse settimane, Victoria si trova a Los Angeles con i Maneskin, probabilmente per lavorare al nuovo album. Oltre a condividere foto e video delle sessioni in studio, Victoria ha deciso di regalare ai fan una serie di foto in cui si mostra serena tra le braccia di una delle persone più importanti della sua vita.

Victoria De Angelis, felice e bellissima tra le sue braccia

Con un sorriso radioso, un look semplice e casual, Victoria si gode non solo il sole, ma anche il divertimento, la freschezza e l’allegria dell’atmosfera di Los Angeles, città che ha accolto i Maneskin, sempre più band internazionale. Quando sono liberi da ogni impegno professionale, nella città californiana, i Maneskin si godono anche le bellezza della città. La bassista ha così mostrato ai fan come ha trascorso qualche ora libera in compagnia di un amico che, con il tempo, per lei è diventato come un fratello.

Victoria che, in un anno, è diventata un’icona di stile con il suo trucco rock, tra i quattro componenti dei Maneskin, è sicuramente la più social. Sul proprio profilo Instagram, la bassista ha così regalato ai fan una serie di foto in cui si diverte insieme ad Ethan Torchio, il batterista dei Maneskin che Victoria ha conosciuto dopo aver messo un annuncio sui social per la ricerca di un musicista. Dopo un provino, Ethan è diventato il batterista ufficiale dei Maneskin diventando, con il tempo, come un fratello per la De Angelis.

Tra le foto e i video pubblicati dalla bassista spunta anche Thomas Raggi con cui Victoria ha dato il via al progetto dei Maneskin. Oltre ad essere colleghi e amici, dunque, Victoria, Damiano, Ethan e Thomas formano una vera famiglia.