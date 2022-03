Victoria De Angelis e il segreto del suo successo: un make up da rock star

Victoria De Angelis è ormai una rock star di successo. Ecco il segreto che l’ha aiutata a scalare le classifiche internazionali.

Victoria, così come il resto della band, ha raggiunto il successo internazionale grazie alla partecipazione all’Eurovision Song Contest, dal quale ne è uscita vincitrice. Da quel momento, le vite dei 4 romani si sono stravolte, raggiungendo un successo che nemmeno loro si sarebbero mai aspettati.

La loro musica è arrivata anche oltreoceano e sono riusciti ad esibirsi in alcuni dei locali più celebri e storici del continente nordamericano, come il Bowery Ballroom di New York City e il Roxy Theatre di Los Angeles.

Per non parlare della loro performance agli iHeartRadio ALTer Ego, nel quale si sono esibiti insieme ad artisti di fama internazionale come i Coldplay, i Kings of Leon, i Twenty One Pilots, Avril Lavigne e gli Imagine Dragons.

Una bella soddisfazione per una band di ventenni, che nel giro di poco tempo, si è ritrovata in cima alle classifiche musicali di mezzo mondo.

Victoria De Angelis: ecco il segreto per un make up da rockettara

Oltre al loro talento musicale, i 4 sono conosciuti per presentarci dei look a dir poco sensazionali, un connubio tra stile vintage, classico e hippy. Insomma, non smettono mai di stupirci. Ma oggi vogliamo concentrarci sulla ragazza del gruppo, Victoria De Angelis.

Avrai notato che, spesso e volentieri, sfoggia un make up da vera rockettara, con dei bellissimi smokey eyes, ancora più penetranti grazie all’azzurro dei suoi occhi. Perciò, vediamo insieme come copiare il suo make up, per riuscire, una volta per tutte, a sfoggiare un look da music star internazionale.

Bisogna dire che, per quanto riguarda il make up, nessun dettaglio viene lasciato al caso. Il segreto di Victoria De Angelis riguarda il fatto che punta spesso sullo sguardo e per farlo cerca di valorizzare i suoi splendidi occhi azzurri con ombretti scuri e smokey eyes da capogiro.

Solitamente il make up occhi si basa sul colore, sulla forma e sull’intensità. Infatti, la rock star utilizza quasi sempre un ombretto nero molto pigmentato, abbinato, qualche volta, al marrone, quando, per esempio, ha intenzione di sfoggiare un look più soft.

Per quanto riguarda la forma, è sempre allungata verso l’esterno e riempe gran parte della palpebra. Inoltre, per enfatizzare ancora di più l’occhio, viene truccata di nero anche la rima interna, per ottenere un risultato più amalgamato con lo stesso ombretto.

Quindi, se hai intenzione di replicare il suo make up, devi concentrarti sugli occhi, anche se ovviamente non devi sottovalutare il resto del viso. Per le labbra, per esempio, andrà benissimo un rossetto nude.

Per il resto del viso, puoi usare a piacimento fondotinta, correttore e cipria. Se vuoi donare al tuo look più luminosità, aggiungi un po’ di blush rosato sulle guance.