5 capi che non dovrebbero mancare nel tuo armadio questa primavera

Vuoi rinnovare il tuo guardaroba in vista del cambio di stagione? Ecco 5 capi che non possono assolutamente mancare nel tuo armadio questa primavera.

La primavera è alle porte e porterà con sè una ventata di colore, in tutti i sensi. Da quelli che offre la natura, a quelli del cielo che inizia a dipingersi di azzurro lasciandosi alle spalle in grigiore invernale, passando per quello sulle passerelle, che si stanno tingendo ormai di tutti i colori dell’arcobaleno.

Tra tutte le nuance che abbiamo visto nei cataloghi di moda più famosi al mondo, qual è la più eterea, sobria, chic, elegante, raffinata? L’azzurro, in tutte le sue declinazioni. Da Balenciaga, ad Alberta Ferretti, passando per Dior e Stella McCartney, tutti vogliono portare alla luce questo colore, quello del mare, del cielo, ma anche della purezza.

Ecco, quindi, che questo colore – nelle sue tantissime sfaccettature, che vanno dal celeste chiarissimo al blu notte – entra di diritto nel nostro guardaroba prepotentemente. Non sai come costruire il tuo outfit partendo da questo colore? Ti consigliamo noi 5 capi che non possono mancare nel tuo armadio.

5 capi che non possono mancare nel tuo armadio

I 5 capi che non possono mancare nel nostro armadio devono comunque trovare un equilibrio tra prezzo e stile. Non devono cioè essere troppo costosi, ma devono comunque essere trendy.

Abbiamo quindi selezionato capi acquistabili su vari e – commerce ed adatti a varie esigenze ed a varie occasioni. Eccoli.

Abito monospalla

Vuoi essere sexy, appariscente, ma senza perdere un tocco di raffinatezza? Ecco questo mini abito attillato monospalla a manica lunga, arricciato su un lato della gonna con taglio asimmetrico, acquistabile su ShopLowCost a soli 26,90 euro.

Questo apre la lista dei 5 capi che non possono mancare nel tuo armadio questa primavera perchè è perfetto per questo periodo: il fatto che sia monospalla ed il suo tessuto lo rendono perfetto per le temperature miti.

Abito con nodi laterali

Adatto ad un aperitivo, magari con delle scarpe basse, ma anche ad una cena, con dei tacchi a spillo, questo abito – acquistabile su Shein – assomiglia a prima vista al precedente, sia per colore che per forma, ma ha una chicca: i nodi ai lati servono per allungare oppure accorciare il vestito.

Quindi indossandolo potrai sbizzarrirti come vuoi: se sei un’amante dei vestiti vertiginosamente corti, potrai osare, altrimenti lasciarlo più lungo.

Abito lungo con spacco laterale

Se vuoi essere chic, elegante, ma al tempo stesso non perdere la tua sensualità questo è il vestito che fa al caso. tuo. Lungo, con spacco laterale, bretelle sottili ed incrociato dietro, questo è l’abito perfetto per andare ad un party.

Come abbinarlo? Tacchi a spillo e borsa argentata per esempio, per dare un tocco di luce e magari un bracciale abbinato sarebbe il top. Vuoi avere un’altra bella notizia? Su Shein costa solo 36 euro.

Pantaloni dritti

Questi pantaloni dritti acquistabili su Mango, sono uno dei 5 capi immancabili nel nostro armadio per eccellenze. Sono estremamente versatili: possono diventare un capo elegante, con un blazer dello stesso colore, nero, oppure bianco ed essere perfetti per una riunione importante, ma possono anche diventare casual, abbinando una felpa, oppure un maglione di lana e delle scarpe basse.

Insomma, un solo capo, mille utilizzi, quindi se deciderai di acquistarlo potrai riciclarlo infinite volte per infinite occasioni.

Gonna corta

Chiude la lista dei 5 capi che non possono mancare nel nostro armadio questa primavera questa gonna acquistabile su Na – kd a soli 21,97 euro, perfetta soprattutto da utilizzare nelle giornate più calde (che speriamo arriveranno presto).

Come abbinarla? con un crop top, ad esempio, e dei tacchi, ma anche con una camicia legata in vita, una maglia a maniche lunghe e degli stivali nelle giornate meno calde. Insomma, la parole d’ordine è: sperimentare.