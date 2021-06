Ethan Torchio è diventato il batterista dei Maneskin grazie ad un annuncio di Victoria su Facebook. Ecco come si presentò all’appuntamento.

Ethan Torchio, il batterista dei Maneskin, si è unito al gruppo per ultimo. La giovane band romana è stata fondata dalla bassista Victoria De Angelis e dal chitarrista Thomas Raggi. A loro, poi, si è unito Damiano David che Victoria e Thomas conoscevano già. Ethan, invece, come hanno raccontato più volte i Maneskin, è entrato a far parte della band grazie ad un annuncio pubblicato su Facebook da Victoria.

Ma cosa c’era scritto in quell’annuncio? Come si presentò all’appuntamento Ethan con Damiano, Victoria e Thomas? A svelare tutto sono stati Damiano e Victoria.

Ethan Torchio, come si presentò appuntamento con i Maneskin per diventare il batterista

A pubblicare, dopo il trionfo al Festival di Sanremo 2021 il testo dell’annuncio pubblicato su Facebook per cercare un batterista, è stata Victoria. “Cercasi un batterista per un gruppo indie rock/ new wave con varie cover e inediti già arrangiati”, aveva scritto la bassista. A rispondere all’annuncio fu proprio Ethan Torchio che si presentò all’appuntamento con un abbigliamento che, inizialmente, lasciò perplessi Victoria De Angelis e Damiano David come raccontano loro stessi nel libro “Maneskin – Vogliamo prenderci tutto” di Gloria Imbrogno e Pietro Strada.

“Ethan si è presentato con i pantaloni della tuta corti tipo pigiama, la coda bassa e i baffoni. Ammetto di aver pensato: ‘No, non può essere lui'”, ha raccontato Victoria.

“Portava persino i sandali con i calzini: inacettabile”, ha aggiunto Damiano. Nonostante il look, però, Ethan ha conquistato la fiducia di Victoria, Thomas e Damiano diventando ufficialmente il batterista dei Maneskin.

Durante l’avventura a X Factor, dopo qualche perplessità iniziale, Ethan ha lavorato duramente, migliorando tantissimo e conquistando ulteriormente la fiducia di Manuel Agnelli. Conclusa l’avventura nel talent show, i Maneskin hanno continuato a seguire un percorso anche stilistico ed oggi, Ethan ha uno stile impeccabile esattamente come Thomas Raggi, Damiano e Victoria. Ad influenzare il look di Thomas ed Ethan sono stati soprattutto il frontman e la bassista.