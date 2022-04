Una Vita anticipazioni: fiori d’arancio per Anabel e Aurelio? Un’amara verità

Una Vita anticipazioni. Anabel e Aurelio presto sposi? Ecco cosa succederà nelle prossime puntate in onda su Canale 5! Scopriamolo insieme

La serie TV “Una Vita” è ambientata agli inizi del XX secolo, racconta le vicende delle famiglie e del loro gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias, situato in una città indefinita che verosimilmente possiamo considerare come Madrid.

Per chi si affaccia per la prima volta a questa soap iberica, possiamo dirvi che “Una Vita” racconta le vicende appassionanti delle famiglie De la Serna, Pasaman, Álvarez Hermoso, Hidalgo Palacios, Bacialupe, Quesada, Olmedo.

Raccontando come le loro storie e le loro famiglie si intrecciano con intrighi, passioni e conflitti nel ricco palazzo signorile nel quartiere di Acacias.

Una Vita anticipazioni: Anabel vuole sposare a tutti i costi Aurelio

Nelle prossime puntate di Una Vita in onda su Canale 5 tutta la storyline si stringe intorno a un lieto evento che convolgerà in maniera diretta Anabel Bacialupe (Olga Haenke) e Aurelio Quesada (Carlos de Austria). I due, sembrano pronti a convolare a nozze nonostante il parere contrario di papà Marcos (Marcial Alvarez). Ma questo creerà un po’ di paura e preoccupazioni per la vita e l’incolumità della giovane donna.

Tutto avrà origine quando il messicano ordinerà alla domestica, tenuta sotto scacco, Soledad Lopez (Silvia Marty) di uccidere Pierre Carron, il diplomatico francese che ha accusato la sorella Natalia (Astrid Janer) di essere una spia al servizio del governo tedesco, facendola finire in prigione per ben due settimane.

Marcos capirà subito che si tratta di un inganno perché saprà per certo che dietro questo evento si troverà la mente malefica di Aurelio. Nonostante quello che è successo, la giovane Anabel vorrà continuare la proposta di nozze e chiederà ad Aurelio di mediare con Marcos. Per tale motivo il messicano si recherà a casa Bacialupe, per chiedere ufficialmente la mano della fanciulla. Ma come era facilmente prevedibile la situazione precipita vertiginosamente.

Marcos rifiuterà categoricamente l’idea che Aurelio possa diventare suo genero e, oltre a non dare il suo benestare per il matrimonio, ordinerà ad Anabel di non vederlo più per alcun motivo al mondo.