Una Vita anticipazioni: amante e futuro marito, cosa nasconde Aurelio

Una Vita anticipazioni. Aurelio Quesada (Carlos de Austria) ha più di un segreto da mantenere. Ecco cosa nasconde il “futuro” marito di Anabel!

La serie TV “Una Vita” è ambientata agli inizi del XX secolo, racconta le vicende delle famiglie e del loro gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias, situato in una città indefinita che verosimilmente possiamo considerare come Madrid.

Per chi si affaccia per la prima volta a questa soap iberica, possiamo dirvi che “Una Vita” racconta le vicende appassionanti delle famiglie De la Serna, Pasaman, Álvarez Hermoso, Hidalgo Palacios, Bacialupe, Quesada, Olmedo.

Raccontando come le loro storie e le loro famiglie si intrecciano con intrighi, passioni e conflitti nel ricco palazzo signorile nel quartiere di Acacias.

Una Vita anticipazioni: Aurelio fra Anabel e Genoveva

Le prossime puntate in onda su Canale 5 di Una Vita, Aurelio Quesada (Carlos de Austria) si troverà in un bilico fra Anabel e Genoveva. Cosa succederà?

Nelle prossime puntate di Una Vita in onda su Canale 5, i telespettatori faranno i conti con la storyline di Aurelio Quesada (Carlos de Austria). Il messicano giocherà un ruolo importante nelle prossime puntate della soap iberica, e insieme a Genoveva Salmeron (Clara Garrido) saranno protagonisti di intrighi super cattivi.

I due alleati, amanti e come li vogliamo chiamare, avranno come principali “vittime” Marcos e sua figlia Anabel Bacialupe. Infatti, in un primo momento riusciranno a far dubitare Anabel di ogni azione e di ogni parola che papà Marcos farà.

Grazie all’aiuto di Natalia (Astrid Janer) che racconterà alla giovane Bacialupe tutte le misfatte fatte in passato dal padre. Tutto questo renderà il rapporto padre-figlia sempre più complicato che si aggraverà ulteriormente quando Anabel si riavvicinerà ad Aurelio.

Aurelio sfrutterà tutto questo a suo vantaggio, arrivando addirittura a chiedere ad Anabel di diventare sua moglie. La giovane accetterà senza esitazione. A quel punto, nonostante la dose di passione che accompagnerà i due, sbucherà fuori tutta la verità sulla vita sentimentale di Aurelio. Il messicano ha infatti una relazione segreta con la sua alleata d’affari, la dark lady Genoveva Salmeron.

A questo punto i telespettatori potranno ben comprendere le motivazioni che hanno spinto Aurelio a fare una proposta di matrimonio ad Anabel: il denaro e l’immensa fortuna che i Bacialupe hanno a disposizione. Inoltre, secondo il piano malvagio, Genoveva obbligherà Aurelio a sposare Anabel in modo tale da convertire la giovane nell’unica erede dell’eredità del padre, una volta che questo sarà morto. Quindi apparirà chiaro che la strategia dei due alleati sarà quella di eliminare per sempre il Bacialupe…