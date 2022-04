Test intelligenza: risolvi il mistero dell’autobus Roma-Napoli

Mettiti alla prova con il mistero dell’autobus che parte da Roma per arrivare a Napoli. Vediamo cosa sei capace di fare, risolvi il test

Oggi ti proponiamo un test molto particolare. Affinché tu riesca a risolverlo è necessario che tu sia concentrata e che metta da parte eventuali distrazioni. Solo una piccola percentuale di persone ha risolto questo test, quindi dovrai sforzarti molto. Avrai a disposizione solo un minuto per dare la risposta corretta, prova a fartelo bastare. Fai partire il cronometro quando avrai terminato di leggere l’enigma.

Ovviamente, questo test non ha alcuna validità scientifica e non si basa su alcuna teoria. È soltanto un modo per permetterti di divertirti e di distrarti, soprattutto se oggi stai vivendo una di quelle interminabili giornate in ufficio. Adesso mettiti comoda, leggi con attenzione il testo dell’indovinello, valuta tutte le opzioni e poi rispondi, possibilmente entro sessanta secondi.

Tra Roma e Napoli c’è un nuovo servizio di autobus che collega le due città. Il percorso dura otto ore perché il mezzo non va molto veloce. Con una cadenza di un’ora parte un autobus da ognuna delle due città. Considerando l’assenza di interruzioni o imprevisti, quanti autobus incontrerà sul percorso inverso un mezzo partito da Roma?

La soluzione del test

Per risolvere un test di logica e ragionamento è necessario avere una buona memoria. Memorizzare i dettagli più importanti, infatti, può permetterti di guadagnare tempo e isolare solo i particolari che ti servono a dare la risposta corretta. Sei riuscita a dare una risposta? Bene, bisogna farti i complimenti. Non era assolutamente facile fornire una risposta corretta.

Se, al contrario, sei ancora ferma al punto di partenza e sei qui solo per leggere la soluzione, non preoccuparti. Non vuol dire che tu non sia capace di risolvere un test del genere, anzi. Forse hai soltanto bisogno di allenarti di più. Prova a cimentarti con un test di logica e ragionamento tutti i giorni, vedrai che presto arriveranno i risultati. Ecco la soluzione del test.

L’autobus partito da Roma incontrerà 17 veicoli uguali durante il suo tragitto. Quasi tutti hanno risposto 8, ma non è così. L’autobus incrocerà il veicolo partito contemporaneamente da Napoli e quelli che si metteranno in viaggio fino al suo arrivo nel capoluogo partenopeo. Ma l’autista potrà salutare anche quelli che erano partiti nelle 8 ore precedenti e che erano già in viaggio verso la capitale. Quindi, l’autobus partito da Roma incontrerà un altro veicolo con una cadenza di mezz’ora e di un’ora. Considerando che le ore di viaggio sono 8 e che uno dei veicoli in viaggio è proprio il nostro autobus, la risposta giusta non può che essere 17.