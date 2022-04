Test ragionamento: come ha fatto il vaso a non rompersi?

È possibile che un vaso di creta cada da un balcone senza rompersi? È che dovrai scoprire attraverso il test di oggi. Metti alla prova le tue abilità

È arrivato il momento di mettere alla prova la tua abilità di immaginare un evento e di trovare una soluzione in pochi secondi. È ciò che faremo attraverso questo test di logica e ragionamento. Pensi di avere la capacità di dare la risposta corretta in meno di dieci secondi? Questo test ha fatto impazzire il web perché pochissime persone sono riuscite a dare la risposta giusta. Vediamo cosa sei capace di fare.

È necessario sottolineare che questo test non ha alcuna validità scientifica. Si tratta soltanto di un modo per intrattenere le nostre lettrici ed i nostri lettori. Nonostante non esista una tesi alla base di questo test, potrai sicuramente trarre molti benefici provando ad arrivare fino in fondo. Potrai avere la possibilità di distrarti per qualche minuto e manterrai il tuo cervello sempre attivo.

Guarda con attenzione l’immagine in alto. Abbiamo un vaso di creta. La situazione che dovrai immaginare è la seguente: due fratelli vanno a giocare in spiaggia. Trovano un vaso di creta e, pensando che si tratti di un oggetto antico (e quindi prezioso) lo portano a casa. Per mostrarlo ai passanti, lo lasciano sulla ringhiera del balcone. Purtroppo un colpo di vento lo fa cadere e sotto non c’è nulla che possa attutire la caduta. Com’è possibile che il vaso, nonostante sia molto fragile, cada per tre metri senza rompersi? Riesci a dare una spiegazione logica a questo evento?

La soluzione del test

Se sei arrivata a questo punto, vuol dire che hai dato pensato ad una risposta. Affinché il test sia attendibile e valido, è necessario che tu abbia risposto in un massimo di dieci secondi. Se hai dato la risposta in una tempistica maggiore, stai tranquilla, pochissime persone hanno risposto in un tempo così breve. Se, al contrario, non sei stata in grado di fornire una risposta, non devi assolutamente abbatterti. Vuol dire che hai soltanto bisogno di allenarti con altri test come questo.

La soluzione del test di oggi è molto più semplice di quanto tu possa pensare. Non è possibile che un vaso di creta non si rompa cadendo da un balcone. La creta è un materiale troppo poco resistente ad un urto del genere. Questo vuol dire che il vaso è caduto da un’altezza superiore a tre metri. Ad esempio, se il vaso di creta fosse caduto da un’altezza di sei metri, ciò significherebbe che dopo tre metri sarebbe stato ancora intatto, per poi ridursi in mille pezzi successivamente. Se hai apprezzato questo test, sappi che nei prossimi giorni ce ne saranno altri, sempre molto curiosi e divertenti.