Come ricreare l’acconciatura ondulata di Meghan Markle

Meghan Markle è solita sfoggiare un’acconciatura con delle meravigliose onde. Ma sai come poterla ricreare? Scopriamolo insieme.

La Duchessa di Sussex è nota ormai per il suo stile elegante e raffinato, soprattutto da quando ha fatto il suo ingresso all’interno della royal family, a seguito del matrimonio con il Principe Harry.

Però, gli esperti reali hanno notato anche che Meghan Markle è solita sfoggiare un’acconciatura ondulata, praticamente perfetta. Ma come possiamo ricrearla? Scopriamolo insieme.

Un’acconciatura alla Meghan Markle

Il parrucchiere delle celebrities che si è occupato anche della Duchessa di Sussex, ha rivelato come ricreare le fantastiche onde che sono solite abbellire i capelli della royal. Basta seguire tre semplici passi.

E’ George Northwood, proprietario di un salone omonimo a Londra, che si è occupato della chioma di Meghan nel corso degli Invictus Games tenutosi in Olanda, dove, per l’occasione, la Markle ha sfoggiato la fatidica chioma ondulata. Il parrucchiere, era una membro regolare del team Sussex quando Harry e Meghan, vivevano nel Regno Unito, prima di trasferirsi in via definitiva a Los Angeles. Non solo, è stato partecipe di uno dei giorni più importanti della coppia, quando è stato incaricato di acconciare i capelli della Duchessa nel giorno del suo matrimonio.

Ha creato almeno cinque stili diversi per Meghan nel corso dei tre giorni dell’evento, tra cui una coda di cavallo elegante e lo chignon basso che indossava alla cerimonia di apertura. Secondo George, è fondamentale creare una buona base nei capelli. Quindi invece di un’asciugatura all’aria aperta, lui consiglia di utilizzare uno strumento a calore. Se hai intenzione di fare una riga centrale, asciuga la parte anteriore dei capelli buttando la testa in avanti. Ciò creerà un movimento ampio quando poi dividerai la chioma.

Poi, usando una pinza a molla grande per capelli, comincia a lavorare intorno alla testa in sezioni. Usa la pinza anche per tenere i capelli lontano dal viso, e concentrati sulle medie lunghezze, piuttosto che sulle radici e sulle estremità, in modo da ottenere delle onde piuttosto che dei ricci. Una volta che hai tolto la pinza da ogni sezione, piastra i capelli in modo che si raffreddino in una piega più morbida. Alla fine, usa una spazzola o le dita per spazzolare la chioma.

La parte finale è fondamentale: cerca un prodotto che dia una finitura lucida e lussuosa. Può essere uno spray, così come una crema o un siero. Northwood ha lavorato per l’ultima volta con la Duchessa di Sussex durante i suoi ultimi impegni reali nel marzo 2020. E ha pensato che si sarebbero visti agli Invictus Games il mese successivo di quell’anno.

Invece la pandemia ha stravolto i piani, non facendo riunire la coppia fino all’evento di quest’anno, a lungo rimandato. Meghan è stata raggiunta anche dal suo truccatore preferito Daniel Martin, che è volato dagli Stati Uniti per l’occasione. Martin, un amico di lunga data della Duchessa, si è anche occupato del make up nel giorno del suo matrimonio.