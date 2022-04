Test: solo un vero genio risolverà questo problema in 30 secondi

Per risolvere questo test è necessario tirare fuori tutte le proprie conoscenze di matematica. Vediamo cosa sei capace di fare

La matematica è una materia che ha sempre diviso le persone in due gruppi: da un lato quelli che la amano, dall’altro quelli che la odiano. Non esiste una via di mezzo, la matematica non è una materia che può risultare simpatica o leggermente antipatica. Probabilmente è così da quando l’essere umano ha imparato a contare e questo concetto è ancora oggi valido.

Il test di oggi metterà alla prova le tue conoscenze di questa materia. Dovrai leggere con attenzione una formula e modificarla, affinché possa diventare una vera e propria equazione. Non si tratta, dunque, del solito test con il problema da risolvere, questa volta dovrai utilizzare anche la fantasia. O qualsiasi arma tu conosca per dare la risposta giusta, possibilmente in tempi brevi.

Questo test non ha alcuna validità scientifica. Stiamo soltanto proponendo alle nostre lettrici e ai nostri lettori un passatempo di qualche minuto, soprattutto se oggi dovesse essere una giornata particolarmente pesante in ufficio o a lavoro. Guarda con attenzione questa uguaglianza:

125=320

Questa uguaglianza può diventare esatta se inserisci uno o più simboli delle quattro operazione, senza modificare l’ordine delle cifre. Puoi inserire tutti i simboli che vuoi, anche più di una volta. Quando avrai terminato, corri a scoprire se hai indovinato.

La soluzione del test

I test di logica e ragionamento ti permettono di passare qualche minuto di relax, isolandoti da tutto e tutti, ma ti consentono anche di tenere attiva la tua mente. Se sei arrivata fino a questo punto, vuol dire che hai trovato la soluzione in meno di trenta secondi. In questo caso, è necessario farti i complimenti perché non si trattava di un’uguaglianza semplice da risolvere.

Se hai dato la risposta in più tempo, vuol dire che sei stata brava ma che hai soltanto bisogno di allenarti con maggiore costanza. Se, al contrario, sei stata ferma a guardare l’uguaglianza per un quarto d’ora e non si è accesa la lampadina, non buttarti giù. Significa che forse sei portata per un altro genere di test o che devi cominciare prima con un test più semplice.

Ecco la soluzione del test: il fattore che ha ingannato tantissime persone è quello di invogliarle ad utilizzare i quattro simbolo. In realtà, non era obbligatorio usarli tutti. Bastava inserire due volte il simbolo della moltiplicazione, come ti abbiamo dimostrato qui sotto:

12×5=3×20

E cioè: 60=60