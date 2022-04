Pasta e piselli: ecco gli errori da non commettere per un risultato cremoso

Pasta e piselli è un piatto semplice e genuino perfetto da servire a primavera: ecco gli errori da non commettere per farla cremosa.

Un piatto della tradizione povera e contadina è la pasta e piselli. Abbinare infatti i legumi con la pasta era tipico quando ci si doveva sfamare con un piatto nutriente e che potesse fornire tutte le energie per lavorare sui campi.

Alla stregua di pasta e fagioli o pasta e ceci, anche la pasta e piselli è un abbinamento tra pasta e legumi, in questo caso tipico della tradizione napoletana, che come tutte le ricette prevede diverse varianti.

Una ricetta capace di accontentare grandi e piccini, facile da preparare e perfetta da servire a primavera, meglio ancora se utilizzeremo i piselli freschi appena sgranati, vegetali tipici di questa stagione. Scopriamo allora gli errori da non commettere con pasta e piselli.

Ecco gli errori da non commette con pasta e piselli

A metà fra una minestra e un primo piatto, pasta e piselli è una ricetta completa e nutriente che apporta sia proteine che carboidrati. Ognuno ha la propria variante: c’è chi la preferisce con la pancetta, chi con i dadini di prosciutto cotto e chi in versione vegana mettendo solo piselli, cipolla, aromi e pasta e chi vegetariana aggiungendo ad esempio un uovo e del formaggio.

Proprio come la buonissima pasta e patate (qui la ricetta dello chef Alessandro Borghese), anche la pasta e piselli deve raggiungere un risultato cremoso. Scopriamo allora quali sono gli errori da evitare per questo prima piatto che possiamo servire anche come pietanza unica.

1) Dimenticare di prepararla a primavera. La stagionalità dei piselli è davvero breve. Maggio e giugno sono i mesi migliori per acquistare quelli freschi, teneri e dolci da sgranare. Ecco perché dovremmo approfittare ora per fare scorpacciate di questi legumi preziosi e buonissimi che contengono anche una discreta quantità d’acqua, circa l’80%. Ma non solo, essi sono anche ricchi di acido folico, vitamine come la C e quelle del gruppo B, ma anche fibre e sali minerali. Insomma un vero e proprio toccasana.

2) Pensare che i piselli siano verdure. È un errore pensare che i piselli siano verdure e questo può trarci in inganno facendoci pensare di servire un semplice primo piatto. I piselli essendo legumi contengono proteine, ecco perché possiamo reputare pasta e piselli come piatto unico.

3) Considerare tutti i piselli allo stesso modo. A seconda se scegliamo di realizzare una pasta e piselli con piselli freschi, surgelati, secchi o in scatola, cambieranno anche i valori nutritivi degli stessi. Se quelli freschi e surgelati sono simili per sostanze nutritive, hanno comunque delle differenze in quanto all’apporto di vitamine e sali minerali. i frechi ne contengono indubbiamente di più. Quelli secchi e in scatola, invece apportano più calorie. Dunque, prima di sceglierli è bene conoscere certe caratteristiche.

4) Usare piselli in scatola. Se proprio non trovate quelli freschi meglio allora optare per un prodotto surgelato di buona qualità. Quelli in scatola, infatti, oltre che essere meno saporiti tendono a rompersi di più in cottura.

5) Cuocere la pasta a parte. Altro errore è cuocere la pasta in acqua e poi aggiungerla. In quel caso sarà una pasta ai piselli ma non “pasta e piselli”. Il segreto per una pasta e piselli cremosa è cuocere la pasta direttamente nella pentola insieme ai piselli. Prima mettiamo la cipolla con l’olio, poi si aggiungono i piselli, quindi ricopriamo d’acqua e quando raggiunge il bollore si versa la pasta.

6) Scegliere il formato sbagliato della pasta. Quella più adatta è sicuramente di un formato corto, possiamo optare per ditalini, tubetti, mista, conchigliette o spezzarla. Importante è che sia di un piccolo formato.

7) Girarla con troppa energia. In questo modo faremo rompere tutti i piselli, rendendoli spappolati. Meglio usare un mestolo di legno e muoverla con delicatezza.

8) Aggiungere acqua fredda. Se notiamo che la nostra pasta e piselli è diventata troppo asciutta dovremo aggiungere un mestolo d’acqua ma sempre bollente altrimenti bloccheremo la cottura.

E ora non resta che gustarsi questo delizioso piatto, qui troverai una versione particolarmente ricca. Altrimenti puoi optare per una paste piselli semplicissima adatta anche per chi segue un regime vegano.