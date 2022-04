Una Vita anticipazioni: la verità su Aurelio e Genoveva

Una Vita anticipazioni. Tutto quello che succederà nnelle prossime puntate in onda su Canale 5 dal 24 al 30 giugno 2022

La serie TV “Una Vita” è ambientata agli inizi del XX secolo, racconta le vicende delle famiglie e del loro gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias, situato in una città indefinita che verosimilmente possiamo considerare come Madrid.

Per chi si affaccia per la prima volta a questa soap iberica, possiamo dirvi che “Una Vita” racconta le vicende appassionanti delle famiglie De la Serna, Pasaman, Álvarez Hermoso, Hidalgo Palacios, Bacialupe, Quesada, Olmedo.

Raccontando come le loro storie e le loro famiglie si intrecciano con intrighi, passioni e conflitti nel ricco palazzo signorile nel quartiere di Acacias.

Una Vita anticipazioni della settimana: ecco cosa succederà

Nelle prossime puntate in onda su Canale 5 di Una Vita scopriremo maggiori rivelazioni sulle vite degli abitanti di colle Acacias. Ecco cosa accadrà dal 24 al 30 giugno 2022.

Nelle prossime puntate di Una Vita in onda su Canale 5 importanti novità riguarderanno tuttele famiglie del noto palazzo signorile.

Importanti novità in arrivo per Aurelio e Genoveva. Se da un lato il messicano spingerà la sorella fra le braccia di Pierre Caron, dall’altro lato la sua relazione con Genoveva viene allo scoperto. Nel frattempo anche il marito Felipe non sembra aver aspettato a lungo. L’avvocato infatti, dopo aver invitato a cena Natalia le dice di non voler accelerare le cose tra di loro.

Nel frattempo Casilda e Fabiana scoprono che Alodia e Ignacio si sono baciati e cercano di convincere la giovane a non lasciarsi prendere da una relazione con Ignacio, che può solo danneggiarla. Ma la giovane prova un sentimento forte e vero e non le ascolta.

A casa Bacialupe la situazione è più tesa che mai. Soledad implora Marcos di lasciare Acacias insieme a lei, se avete seguito le nostre anticipazioni sapere benissimo quali sono le motivazioni che la spingono a voler fuggire. Tuttavia, Marcos rifiuta l’offerta anche se deve rischiare di perderla, l’uomo non ha intenzione di abbandonare Acacias e inoltre, è ancora preso dallo scoprire chi ha ucciso sua moglie Felicia.

Sabina continua a sospettare enormemente sulla cameriera Daniela. La anziana proprietaria del XX Secolo è fermamente convinta che la donna collabori con la polizia e mette in guardia il marito Roberto e il nipote Miguel.