Anticipazioni Una Vita: la terribile verità sulla morte di Felicia

Una Vita anticipazioni. Nelle prossime puntate italiane in onda su Canale 5 scopriremo la terribile verità che si nasconde dietro la morte di Felicia Pasaman.

La serie TV “Una Vita” è ambientata agli inizi del XX secolo, racconta le vicende delle famiglie e del loro gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias, situato in una città indefinita che verosimilmente possiamo considerare come Madrid.

Per chi si affaccia per la prima volta a questa soap iberica, possiamo dirvi che “Una Vita” racconta le vicende appassionanti delle famiglie De la Serna, Pasaman, Álvarez Hermoso, Hidalgo Palacios, Bacialupe, Quesada.

Raccontando come le loro storie e le loro famiglie si intrecciano con intrighi, passioni e conflitti nel ricco palazzo signorile nel quartiere di Acacias.

Una Vita anticipazioni: Mendez scopre la verità sulla morte di Felicia Pasaman

Nelle prossime puntate in onda su Canale 5 di Una Vita, gli spettatori italiani grazie alla cura investigativa dell’investigatore privato Mendez (David Garcia Intriago) riusciranno a conoscere i motivi celati dietro la morte della povera Felicia Pasaman (Susana Soleto).

Le prossime puntate di Una Vita in onda su Canale 5 saranno incentrate sulla storyline collegata alla morte improvvisa e prematura di Felicia Pasaman (Susana Soleto), la moglie di Marcos Bacialupe.

Se seguite le nostre anticipazioni, saprete per certo che da quando Felicia non c’è più Marcos ha iniziato a passare dei momenti poco felici: da un lato il rapporto conflittuale con la figlia Anabel, dall’altro la pressione di Aurelio e Genoveva, dall’altro ancora l’aver scoperto che la moglie sia stata avvelenata. Soprattutto quest’ultimo interrogativo, ha portato Marcos a non darsi pace. L’uomo ha continuato a cercare il colpevole cercando in tutti i modi di capire chi sia il mandante dell’omicidio della donna.

Per tale ragione ha arruolato il detective privato Mendez dandogli l’ordine di scoprire a tutti i costi chi ha ucciso Felicia.

Dunque Mendez si recherà nel posto in cui tutto ha avuto origine: la farmacia in cui è stato preparato il composto letale per Felicia. Secondo le testimonianze di un farmacista, Mendez confermerà i primi sospetti di Marcos circa la presunta assassina. Tutto apparirà chiaro: è stata Natalia Quesada (Astrid Janer) la mandante del crimine.

Eppure, con il tempo e con il trascorrere dei giorni e degli eventi, soprattutto per via del rapporto che l’amico Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) instaurerà con la giovane messicana, Mendez dubiterà dell’effettiva colpevolezza di Natalia.

Ciò lo spingerà a cercare nuovamente il colpevole e a fare ulteriori ipotesi. Il detective avrà come l’impressione che il giovane della farmacia abbia mentito e sia stato corrotto con del denaro per testimoniare il falso.

Tornato in farmacia per chiedere ulteriori dettagli circa la sua testimonianza, Mendez tenterà di tirare fuori la verità dal ragazzo, ma solo in cambio di altro denaro. A questo punto le vicende si complicano.

Nel bel mezzo dell’incontro e in seguito alla confessione del ragazzo (che noi telespettatori non vedremo per alimentare l’hype) due loschi individui si avvicineranno al detective privato assoldato da Marcos Bacialupe. I due lo picchieranno a sangue facendogli perdere i sensi dopo avergli coperto la testa con una busta.

Cosa succederà a Mendez? Riuscirà a sopravvivere? Lo scopriremo nelle prossime puntate!