Beautiful anticipazioni: il dubbio atroce di Thomas

Anticipazioni Beautiful. Tutto quello che succederà da domenica 24 a sabato 30 aprile 2022. Il dubbio di Thomas Forrester…

La soap opera che ci accompagna dal lontano 1990, quando è approdata per la prima volta in Italia, Beautiful torna a sorprenderci con nuove importanti anticipazioni e rivelazioni.

Con le nostre anticipazioni scoprirete novità e spoiler per le puntate in onda in Italia, su Canale 5 e anche trame, vicende e avvenimenti direttamente dalla madrepatria, l’America. Negli Usa infatti la programmazione della soap opera è un anno avanti e questo ci permette di scoprire con largo anticipo le storie dei nostri personaggi preferiti (e odiati).

Oggi vogliamo parlarvi delle anticipazioni di Beautiful sulle nuove puntate in onda da domenica 24 a sabato 30 aprile 2022!

Beautiful anticipazioni della settimana: ecco cosa succederà nei prossimi episodi

Nuova settimana ricca di nuove anticipazioni. Nelle prossime puntate in onda su Canale 5, Thomas farà una scoperta che gli creerà dei dubbi. Ecco cosa accadrà!

Nelle prossime puntate di Beautiful in onda su Canale 5 faremo i conti con il triangolo amoroso di Steffy, Liam e Hope ma con un occhio di riguardo a Thomas Forrester.

Il giovane infatti, si renderà conto che c’è qualcosa che non va nel test di paternità condotto da Steffy per capire chi fra Liam e Finn sia il vero padre del figlio che porta in grembo.

Se avete seguito le nostre anticipazioni settimanali saprete già che la giovane Forrester si trova in bilico fra Liam e Finn e che questo ha creato delle tensioni nel suo rapporto con il dottore e nel matrimonio fra Liam e Hope. Dopo il tradimento è infatti arrivata la notizia che la donna aspettava un bambino. Tra l’ansia e preoccupazione di Steffy, che sta attraversando un periodo difficile nella sua vita, la figlia di Ridge ha deciso di fare un test di paternità per togliersi ogni dubbio.

Il risultato ha dato come esito Liam padre. Ma Thomas ha iniziato ad avere dei forti dubbi sulla veridicità del risultato del test di paternità, che potrebbe essere stato falsificato da Vinny. Il giovane, che lavora nel laboratorio delle analisi avrebbe potuto falsificare il risultato per aiutare l’amico a riconquistare Hope.