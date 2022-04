Ilona Staller rifatta? Le foto prima e dopo svela la verità sulla naufraga

Ilona Staller rifatta? L’attrice e attuale concorrente dell’Isola dei Famosi 2022 ha ceduto alla chirurgia estetica? Le foto prima e dopo che svelano la verità.

Ilona Staller, dopo essere stata per anni la protagonista di film per adulti, ha deciso di tuffarsi in una nuova avventura professionale accettando di trasformarsi in una unaufraga dell’Isola dei Famosi 2022. Ilona, infatti, è attualmente una concorrente del reality show che farà compagnia al pubblico fino al 27 giugno.

A 70 anni, Ilona Staller sta affrontando l’avventura in Honduras con forza e determinazione senza, tuttavia, rinunciare alla dolcezza del suo carattere con cui si rapporti ai compagni d’avventura. Anche per lei, tuttavia, non sono mancati i litigi, soprattutto con Gustavo e Jeremias Rodriguez prima dell’addio di entrambi.

Oggi, Ilona è come la vedete nella foto qui in alto. A 70 anni è una donna bellissima, ma il pubblico del reality show si chiede se la sua sia una bellezza totalmente naturale o se abbia ceduto alla chirurgia estetica.

Ilona Staller rifatta? Le foto della verità

L’Isola dei Famosi 2022 torna in onda questa sera con una nuova puntata che sarà condotta, come sempre, da una bellissima Ilary Blasi, pronta a stupire tutti con il suo look. Tra le concorrenti più attesi ci sono sicuramente Carmen Di Pietro e Guendalina Tavassi, ma anche Ilona Staller che rischia di lasciare la Palapa essendo al televoto con Edoardo Tavassi, il fratello di Guendalina. In attesa di capire se Ilona sarà salvata dal pubblico, qual è la verità sui rumors sul presunto uso della chirurgia estetica?

Ilona avrebbe ceduto al fascino della chirurgia facendo del filler a seno e labbra. Inoltre, avrebbe anche ritoccato il seno scegliendo una sesta. In Honduras, sfoggia così un decolletè esplosivo mostrandosi in costume, ma scegliendo spesso di indossare anche delle maglie.

Qualche piccolo ritocchino, dunque, per la Staller che, sull’Isola dei Famosi, sta conquistando consensi non solo tra gli altri concorrenti, ma anche tra il pubblico che sta conoscendo una parte inedita dell’attrice.

In Honduras, oltre a mostrarsi senza trucco e senza filtri, la Staller sta raccontando anche la propria vita nel corso della quale ha dovuto affrontare diverse battaglie come ha raccontato ad un’Ilary Blasi sempre più bella.

“Sono nata a Budapest, nel quartiere più povero che esiste in tutta l’Ungheria. Mia mamma e mio papà erano molto poveri […] C’è stato un periodo in cui ho sofferto anche la fame, io a casa mia non ci volevo più abitare e stare, perciò ho deciso di sposarmi”, ha raccontato alle telecamere del reality.