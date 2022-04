Siamo giunti alla fine di un’altra, emozionante puntata de L’Isola dei Famosi, che come al solito ci ha tenuti incollati allo schermo fino alla fine. Diverse le sorprese di quest’ultima puntata, ma ad attirare l’attenzione è stato lo straordinario look total red di Ilary Blasi all’Isola dei Famosi!

Eccoci giunti alla fine di un’altra puntata dell’Isola dei Famosi, che come al solito ha riservato sorprese e colpi di scena. A lasciare tutti senza parole è stata la bellissima conduttrice, Ilary Blasi, i cui costumisti non sbagliano mai un colpo e riescono sempre a scegliere outfit in grado di esaltare la sua figura snella e slanciata (non un compito poi così difficile, bisogna ammetterlo!) Il look total red proposto dalla conduttrice per la serata del 14 aprile ha lasciato tutti a bocca aperta!

Una puntata davvero piena di emozionanti avvenimenti l’ultima dell’Isola dei Famosi. Si è ormai consolidata la coppia formata da Estefania Bernal e Roger Balduino, la cui intesa era iniziata già dalle primissime puntate del programma. Per scandagliare meglio la loro neonata relazione (e aggiungere un po’ di pepe) Ilary Blasi ha invitato in studio l’ex fidanzata del modello, Beatriz Marino, che ha svelato di aver continuato a frequentare intimamente Roger anche dopo la fine della loro relazione. Il modello le avrebbe addirittura giurato che sarebbe immediatamente tornato da lei dopo la fine della trasmissione.

“Sei un bugiardo, dicevi che mi amavi, che ti mancavo, che volevi vedermi dopo l’Isola. Dici che mi ami e dopo una settimana ti vedo innamorato di un’altra?” ha esclamato la Marino in diretta, di fronte a un turbato e molto agitato Balduino. Immediata la reazione scioccata della Bernal: “Sapevo che aveva un’ex fidanzata e che si erano lasciati da quasi un anno, ma tutte queste cose che ha detto lei ora non le sapevo. Ovvero che lui le aveva promesso di richiamarla dopo l’Isola. Forse lei lo fa per pubblicità, non lo so, lo scopriremo”. La ragazza ha anche accusato Balduino di averle fatto fare una figura di m**a.

Il look total red di Ilary Blasi all’Isola dei Famosi

A incantare gli spettatori è stata come sempre Ilary Blasi (il cui trucco occhi è sempre imitatissimo), che anche stavolta ha centrato l’obiettivo optando per un look total red perfetto per un red carpet hollywoodiano.

La Blasi ha infatti indossato un mini crop top rosso calato sulle spalle e lo ha abbinato a splendidi pantaloni a vita alta di un rosso fiammante che hanno messo in risalto le sue lunghissime gambe da ex concorrente di Miss Italia (a proposito, ricordate com’era a quel tempo?) A dare un ulteriore tocco glamour, una elaborata spilla per capelli che ha ripreso il colore dell’abito. Insomma, una mise davvero memorabile (e, forse, uno dei suoi look migliori in assoluto!)