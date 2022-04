Victoria de Angelis, decolletè in vista sul palco: sotto la giacca solo cerotti

Victoria De Angelis sa sempre come stupire i fan dei Maneskin: con il suo basso, sale sul palco senza niente sotto la giacca.

Un look decisamente particolare, ma in stile con la sua forte personalità. Tra Damiano David, Ethan Torchio, Thomas Raggi e Victoria De Angelis, quella con un carattere deciso e determinato è sempre stata la bassista. E’ stata lei a formare la band insieme a Thomas; è stata lei a puntare sulla voce di Damiano ed è stata lei a trovare Ethan su un gruppo per cercare musicisti sui social. Già ai tempi di X Factor, Victoria aveva dimostrato di saper gestire i tre amici a cui ha anche trasmesso la sua passione per la moda.

Con il successo mondiale arrivato lo scorso anno con la vittoria all’Eurovision Song Contest 2022, i ruoli non sono cambiati. Victoria continua ad avere un ruolo determinante nella band dove, tuttavia, le decisioni vengono prese in gruppo. Sul palco, Victoria sfoggia la sua personalità sia suonando il basso in maniera eccelsa sia con un look che non è mai banale e che lascia sempre tutti a bocca aperta.

Victoria De Angelis senza niente sotto la giacca: il look sul palco è mozzafiato

Nel corso degli anni, Victoria è cresciuta e l’adolescente che sognava di trasformare la passione per la musica in un vero lavoro è diventata una donna che sta realizzando tutti i suoi sogni insieme a tre amici diventati la sua famiglia. Sempre più bella, sempre più consapevole della propria femminilità, Victoria che il prossimo 28 aprile compirà 22 anni, sfoggia sul palco la libertà che i Maneskin cantano nelle loro canzoni.

Anno dopo anno, il look della De Angelis che ha una sorella, Veronica a cui è legatissima, ha cambiato la sua immagine. Inizialmente, sfoggiava dei capelli lunghi e mossi che poi sono diventati un caschetto biondo con la frangia. Oggi, invece, pur avendo mantenuto la frangia, la De Angelis ha dei lunghi capelli biondi che, solitamente, sul palco lascia sciolti.

Durante l’ultima esibizione con i Maneskin a Los Angeles, invece, Victoria ha sorpreso tutti legando i capelli in una coda di cavallo alta che le ha lasciato scoperto il viso di cui i fan sono innamorati. Anche l’outfit ha sorpreso tutti. Victoria si è presentata sul palco con un pantalone, una giacca corta senza indossare nulla sotto.

Come potete vedere dalla foto qui in alto, infatti, la bassista dei Maneskin ha scelto di coprire semplicemente il decolletè con dei cerotti neri lasciando la giacca aperta.