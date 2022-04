Hai il fisico a pera? Ecco quali outfit riescono a valorizzarlo

Se hai un fisico a pera, ecco quali sono gli outfit che fanno al caso tuo e che ti permettono di valorizzare i tuoi punti di forza.

Il fisico a pera è quello più “snello” nella parte superiore, con spalle strette e vita sottile e largo nella parte inferiore.

La donna che presenta queste forme, infatti, ha le gambe robuste, i fianchi larghi ed il lato b sporgente, ma ha la parte superiore del corpo minuta. Spesso quindi si nota una sproporzione tra parte superiore ed inferiore.

Ecco perché entra in gioco l’abbigliamento. Con i giusti outfit è possibile valorizzare i punti di forza e nascondere i difetti.

Come fare? Attirando innanzitutto l’attenzione sulla parte superiore del corpo. Come? Con colori acceso, abiti e maglie scollate, fantasie molto colorate, pois e chi più ne ha più ne metta.

Sì anche ad accessori, decorazioni, lustrini e tutto ciò che possa mettere in evidenza spalle, collo, petto.

Vanno benissimo anche le maglie con spalline arricciate oppure comunque che siano capaci di “allargare” le spalle.

Quali sono quindi gli outfit perfetti per le donne che hanno un fisico a pera? Eccoli di seguito.

Fisico a pera: quale outfit scegliere?

Per prima cosa, ricordiamo di nuovo di valorizzare la parte superiore del corpo e di cercare, per quanto possibile, di mettere in risalto il punto vita.

Abolisci quindi assolutamente dal tuo guardaroba tutto ciò che è oversize: no quindi a maglioni, felpe, capi extralarge.

La lunghezza ideale per le gonne? Quella midi, ma ci sono anche alcune forme di abiti specifici che potranno fare al caso tuo (e li vedremo tra poco).

Non disdegnare mai gioielli vistosi: soprattutto le collane porteranno l’attenzione sulla zona superiore del corpo.

Fatte queste premesse doverose, ecco 3 outfit creati ad hoc per le donne con il fisico a pera.

Se poi invece hai un fisico a clessidra e vuoi sapere cosa indossare, ecco la nostra apposita guida.

Pantaloni palazzo e crop top

I pantaloni palazzo per le donne con il fisico a pera dovrebbero essere il must have in assoluto.

E poi lo stacco tra la parte inferiore (larga) e quella superiore (stretta e corta) ed il filo di addome lasciato scoperto, servono proprio a mettere in risalto il punto vita, che nelle donne con questo fisico è il punto forte per eccellenza.

Ecco quindi che questo outfit dovrebbe essere il preferito di tutti i fisici a pera, soprattutto se arricchito poi con dei tacchi, che slanciano le gambe.

Se non vuoi scoprire l’addome, niente paura. Puoi tranquillamente indossare una maglia stretta ed infilarla nel pantalone palazzo. Il risultato sarà più o meno lo stesso e sarai comunque strepitosa.

Abito a trapezio

L’abito a trapezio, si sa, sarebbe in grado di valorizzare (quasi) tutti i tipi di fisico, ma quello a pera di più.

Ma sappiamo che ce ne sono vari tipi, quindi quale lunghezza scegliere? Quella fino al ginocchio sarebbe perfetta.

Sì anche ad abiti cut out, monospalla, wrap dress (chiamati anche abiti a portafoglio), ma anche con gonna a ruota.

No assolutamente a tubini e ad abiti che cadono dritti e sono molto stretti.

Appurato ciò, quali colori scegliere? Vanno benissimo sia abiti colorati a tinta unita, che total black.

Sì anche ad abiti con micro stampe, ma al bando le righe, soprattutto orizzontali, che non fanno altro che allargare la figura.

Jeans a zampa e scollo a barca

I jeans a zampa e le maglie con scollo a barca sono due indumenti che non dovrebbero mai mancare negli armadi delle donne con il fisico a pera.

Entrambi servono a ricreare la giusta simmetria, a donare proporzioni dove la natura non è riuscita ad arrivare e ad attirare l’attenzione sui punti giusti.

La maglia con scollo a barca, infatti, serve anche proprio per attirare l’attenzione sulla parte alta del corpo, mentre il pantalone a zampa a rendere la figura proporzionata.

Un altro consiglio può essere quello di scegliere anche maglie cut out, oppure di colori accesi.