Vuoi applicare la crema contorno occhi da vera professionista? Si fa così!

La crema contorno occhi potrebbe non essere così facile da applicare. Segui i nostri consigli per ottenere un risultato ottimale.

La crema per gli occhi potrebbe sembrare un prodotto riservato a persone con qualche annetto, ma la verità è che tutti possono beneficiare dell’utilizzo di una crema per gli occhi.

La pelle intorno agli occhi è la più sottile del corpo e, come tale, è super fragile e delicata. Questo significa anche che perde acqua più velocemente rispetto ad altre aree del viso o del corpo, rendendola più incline alla secchezza. Quest’ultima può anche rendere più evidenti i segni dell’invecchiamento.

Come applicare la crema contorno occhi nel miglior modo possibile

Usare un prodotto appositamente formulato per gli occhi è imperativo non solo per evitare potenziali irritazioni della pelle, ma anche per assicurarsi di ottenere i migliori risultati idratanti e anti-età.

Detto questo, potresti avere alcune domande su come applicare la crema per gli occhi, incluso come scegliere il prodotto giusto. Allora vogliamo aiutarti a scegliere la crema giusta per te e la migliore modalità di applicazione.

Scegli il prodotto più giusto per te

Ti consigliamo di scegliere una crema contorno occhi in base alla situazione della tua pelle. Se per esempio hai a che fare con le occhiaie, punta su ingredienti illuminanti, come la caffeina per aiutare a stimolare la circolazione. Se sei incerta sulla tua pelle, cerca formule multi-tasking, in questo modo andrai sul sicuro.

Devi sapere quando usarla

La maggior parte delle creme per gli occhi sono pensate per essere usate sia di mattina che di sera. Se vuoi applicarle solo una volta al giorno, ti suggeriamo di farlo di notte. Alcune creme per gli occhi con particelle riflettenti o caffeina sono più adatte per l’uso diurno, dato che questi benefici riguardano l’aspetto immediato e non gli adattamenti della pelle a lungo termine.

Lavati le mani

Il modo migliore per applicare la crema per gli occhi è con le dita, quindi assicurati sempre di lavarti le mani prima di cominciare. L’ultima cosa che vuoi è introdurre germi intorno agli occhi. Anche la tua pelle dovrebbe essere appena lavata. Questo assicurerà che gli ingredienti attivi della crema per gli occhi siano in grado di penetrare meglio e non siano ostacolati da altri prodotti.

Applica correttamente la crema per gli occhi

Spruzza o tampona la crema sul dorso della mano, in modo che faccia da tavolozza. Poi immergi un dito nella crema e usalo per fare un semicerchio, iniziando appena sotto la parte interna del sopracciglio e spostandoti lateralmente e verso l’alto. Poi, picchietta delicatamente la crema per gli occhi nella pelle. Ti consigliamo di applicarla con l’anulare, in quanto fornisce la minor quantità di pressione sulla pelle, e picchietta delicatamente. Evita di strofinare la crema, perché questo può irritare la zona degli occhi e alla fine causare irritazione.

Applica il prodotto nei punti appropriati

Tutte le creme per gli occhi sono formulate per essere usate sotto e intorno all’occhio, ma non tutte possono essere usate sulle palpebre superiori. Inizia quindi ad applicare la crema per gli occhi nell’angolo interno o esterno della zona sotto gli occhi, proprio sopra l’osso. Fatti strada gradualmente attraverso l’area sotto gli occhi e un po’ più in alto verso l’occhio, picchiettando delicatamente la crema. Assicurati di fermarti qualche millimetro sotto la linea delle ciglia inferiori. Lascia dunque un po’ di spazio sotto le ciglia in modo che non si faccia strada nell’occhio.

Poi, passa alla parte esterna dell’occhio vicino alla tempia. Continua a picchiettare delicatamente la crema per gli occhi muovendoti verso l’interno e verso l’alto, appena sotto il sopracciglio. Se il tuo prodotto specifica che può essere usato sulle palpebre superiori, puoi picchiettare il prodotto anche lungo le palpebre. L’importante è essere molto delicati e fermarsi qualche millimetro sopra le ciglia.