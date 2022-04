Patate bollite che si sfaldano in cottura: con questi trucchi non accadrà più

Se le patate bollite si sfaldano in cottura basterà seguire questi trucchi e l’inconveniente non accadrà più.

Le patate bollite sono una di quelle preparazioni di base utili per tantissime ricette. Dagli sformati al gateau di patate, passando per gnocchi, crocchette, purè, insalate, classici contorni e così via. Per farle per quanto possa sembrare semplice esistono però alcuni accorgimenti.

Sebbene lessare le patate possa sembrare un gioco da ragazzi e alla portata di tutti, così non è. Infatti, alle volte basta cuocerle un minuto in più per rovinarle e di conseguenza vederle sfaldarsi in cottura con un risultato del tutto deludente.

Non solo, questo poi va anche a compromettere la ricetta che avevamo in mente e per cui abbiamo poi deciso di preparare le patate bollite. Ecco che allora è bene conoscere alcuni trucchi per ottenere patate bollite perfette e che non si sfaldano in cottura.

Con questi trucchi le patate bollite non si sfaldano in cottura

Anche se lessare le patate può sembrare un gesto semplice e scontato non è affatto così. Le patate bollite infatti prevedono alcuni accorgimenti. Intanto è bene sottolineare come quelle a pasta gialla meglio si prestino a tale tipo di cottura.

Tanti poi si chiedono se sia meglio pelarle prima di metterle a lessare o sbucciarle direttamente dopo una volta che sono cotte. Non solo, meglio partire dall’acqua fredda e metterle già in pentola o aspettare che l’acqua raggiunga il bollore?

Insomma già dai primi passi ben si nota come ci siano regole da seguire. Intanto è meglio non pelarle e metterle nella pentola con l’acqua fredda, per poi trasferirle sul fuoco. Inoltre, non scordiamo che il sale è meglio evitarlo durante la cottura, pena lo sfaldamento delle patate stesse.

Meglio poi evitare di farle bollire a fiamma troppo elevata e per quanto riguarda i tempi calcoliamo 20 minuti circa ogni 100 grammi di prodotto. Se scegliamo patate piccole, sicuramente faremo prima, con patate grosse i tempi si allungano.

Un altro accorgimento è cercare di utilizzare patate tutte della stessa dimensione in questo modo raggiungeranno tutte lo stesso grado di cottura nei medesimi tempi. Mettendone invece in pentola una grande e due piccole rischiamo che le piccole si sfaldino e quella grossa resti mezza cruda.

Oltre a queste regole di base, dobbiamo però conoscere anche alcuni trucchi che ci possono aiutare a non far sfaldare le patate in cottura. Per evitare che si rompano in cottura basterà cuocerle a fuoco lento, come già detto, e aggiungere nell’acqua un cucchiaio di aceto bianco. Questo ci aiuterà a non farle rompere.

Un altro trucco utile, se abbiamo tempo a disposizione è invece quello di lasciare le patate immerse in acqua fredda per almeno 30 minuti prima di cuocerle. Questo farà rilasciare amido e le aiuterà a non sfaldarsi poi in cottura.

Infine, non dimentichiamo di scolare via l’acqua quando sono cotte per evitare che continuino a cuocersi con il calore e al tempo stesso di farle riempire d’acqua, cosa che le farebbe sfaldare subito.

Infine, per sbucciarle ecco un altro pratico trucco che ci permette di farlo anche quando sono bollenti.

Come si può ben notare bastano pochi accorgimenti per patate bollite che non si sfaldano in cottura.