Ritorno agli anni Novanta! Ecco perché questo stile ci piace così tanto

Perché gli anni Novanta nella moda siano così popolari è presto detto, lo stile emana menefreghismo verso le imposizioni di ogni genere, indipendenza, sensualità ribelle e rivendicazione femminile. Scopriamoli.

Sia che siate alte, basse, magre o grasse è certo che gli outfit che richiamano l’ultimo decennio del secolo scorso vi stiano benissimo.

La cosa geniale è questo camuffare le parti del corpo che ci piacciono meno e sottolineare (ahimè anche con i ciclisti) le zone che amiamo di più. Vediamo insieme i capi da avere assolutamente nell’armadio e da sfoggiare “asap” per ricordare Brenda di Beverly Hills, Rachel in Friends, Britney Spears, Linda Evangelista e molte altre icone.

Gli anni Novanta sono tornati! Vestiti così per essere cool

Il giubbotto tweed crop panna e rosa di Mango è certamente uno dei capi emblema di quel periodo.

Per chi c’era già la mente andrà alle top model superstar di quel periodo che grazie ai fisici asciutti valorizzavano a dovere le creazioni ora di Valentino ora di Gianni Versace. Costa 69,99 euro.

H&M propone invece una gonna corta e svasata in jeans con bottoni davanti in metallo argentato. La vita alta e la forma a trapezio la rendono adatta anche ha chi ha fianchi generosi. Si trova sul sito ufficiale scontata di ben il 40% a soli 11,99 euro.

Il top corto in cotone nero Seamless di Stradivarius ha le maniche lunghe e lascia la pancia in bella vista, pronta per un match con jeans chiari a vita alta o media, o, perché no, con una gonna in perfetto stile college. Viste le temperature in rialzo meglio evitare i calzettoni ma continuano ad andar di moda gli stivaletti multitasca quindi c’è da sbizzarrirsi. Si trova a 12,99 euro anche in bianco.

Le sneakers argento da donna con zeppa 4 cm di Lora Ferres non sono le mitiche Fornarina ma per struttura ricordano un paio di quell’epoca. In argento, bianco, con zip, stringhe larghe e brillantini sui lati, si abbinano con quasi tutto. Il prezzo è di 29,99 euro su PittaRosso.

Alternare la tendenza del giallo a quella anni Novanta farà sì che siate sempre nuove, uniche, speciali. La scelta peggiore sarebbe quella di adagiarsi in un solo stile, bisogna mantenersi attive, curiose, così si è stupende!

Silvia Zanchi