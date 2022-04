Anticipazioni Una Vita: una verità sconvolgente

Una Vita anticipazioni. Nelle prossime puntate in onda su Canale 5, un verità scottante verrà fuori! Ecco cosa accadrà

La serie TV “Una Vita” è ambientata agli inizi del XX secolo, racconta le vicende delle famiglie e del loro gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias, situato in una città indefinita che verosimilmente possiamo considerare come Madrid.

Per chi si affaccia per la prima volta a questa soap iberica, possiamo dirvi che “Una Vita” racconta le vicende appassionanti delle famiglie De la Serna, Pasaman, Álvarez Hermoso, Hidalgo Palacios, Bacialupe, Quesada, Olmedo.

Raccontando come le loro storie e le loro famiglie si intrecciano con intrighi, passioni e conflitti nel ricco palazzo signorile nel quartiere di Acacias.

Una Vita anticipazioni: cosa accadrà dal 17 al 23 aprile!

Le prossime puntate in onda su Canale 5 di Una Vita, assisteremo alle storie dei nostri amati protagonisti di Acacias, ma uno più di tutti sarà il protagonista assoluto delle vicende: Marcos Bacialupe (Marcial Alvarez).

Nelle prossime puntate di Una Vita in onda su Canale 5 tutte le vicende di Acacias si concentreranno principalmente sulla storyline collegata a Marcos Bacialupe (Marcial Alvarez).

Il Bacialupe senior sarà il protagonista delle vicende per due motivi: innanzitutto scoprirà che dietro la morte dell’amata moglie Felicia Pasamar (Susana Soleto) ci sarà la sua amante, Soledad Lopez (Silvia Marty). In seconda battura Marcos si renderà protagonista grazie a Natalia Quesada (Astrid Janer), Genoveva Salmeron (Clara Garrido) in quanto le due donne gli permetteranno di entrare in possesso di un’informazione scottante.

Come ben sapere, la giovane messicana verrà arrestata dalla polizia di Acacias con l’accusa di essere una spia tedesca, arruolata per ottenere informazioni contro la Francia durante la prima guerra mondiale. Il realtà il suo arresto è tutto frutto di Marcos. L’uomo ha infatti corrotto con il denaro il diplomatico francese Pierre Carron (Raphael Desprez) affinché denunci la Quesada in cambio di denaro e spinga gli alti funzionari del suo Stato a farla condannare a morte.

Marcos farà questa mossa perché non è ancora convinto della colpevolezza di Soledad nella morte di Felicia e penserà che sia il modo giusto per punire Natalia. Ma nel frattempo Natalia si avvarrà della consulenza legale di Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) mentre sarà in carcere e potrà contare anche sulla vicinanza di Genoveva.

La vicinanza con Genoveva farà aprire Natalia. Alla fine la giovane deciderà di raccontare quel grave trauma che l’ha vista coinvolta e che ha come protagonista Marcos. Infatti confesserà alla dark lady che in passato, quando era poco più che una ragazzina, Marcos ha abusato più volte di lei.