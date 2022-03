Una Vita anticipazioni: minacce per Soledad ma la verità salta fuori

Una Vita anticipazioni. La domestica Soledad Lopez (Silvia Marty) nasconde qualcosa. Ma cosa? Scopriamolo insieme!

La serie TV “Una Vita” è ambientata agli inizi del XX secolo, racconta le vicende delle famiglie e del loro gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias, situato in una città indefinita che verosimilmente possiamo considerare come Madrid.

Per chi si affaccia per la prima volta a questa soap iberica, possiamo dirvi che “Una Vita” racconta le vicende appassionanti delle famiglie De la Serna, Álvarez Hermoso, Hidalgo Palacios, Bacialupe, Quesada.

Raccontando come le loro storie e le loro famiglie si intrecciano con intrighi, passioni e conflitti nel ricco palazzo signorile nel quartiere di Acacias.

Una Vita anticipazioni: paura per Soledad, ecco cosa nasconde

Nelle prossime puntate in onda su Canale 5 di Una Vita, tutti i segreti verranno a galla e anche quelle della domestica Soledad Lopez (Silvia Marty).

Nelle prossime puntate di Una Vita in onda su Canale 5 i telespettatori italiani potranno finalmente scoprire i segreti celati della domestica Soledad Lopez (Silvia Marty). L’amante di Marcos Bacialupe potrebbe avere più di un losco segreto nascosto e in queste settimane verranno tutti a galla.

Soledad Lopez è uno dei personaggi che stiamo imparando a conoscere meglio in queste ultime puntate di programmazione televisiva. La domestica, grazie alla relazione nascosta con il suo signore Marcos Baciaulupe è spesso al centro delle storie narrate in Una Vita.

Pian piano infatti, tutti i suoi segreti e i suoi rapporti loschi verranno allo scoperto. Se avete seguito le nostre anticipazioni saprete già che abbiamo avuto modo di vedere il suo rapporto con un losco individuo, Fausto Salazar (Aitor Campo), un uomo che si metterà in contatto attraverso una serie di “regali” che, in realtà, rappresenteranno delle vere e proprie minacce.

Questi regali verranno notati persino dalla pettegola Fabiana (Inma Perez Quiros) e dal suo amante Marcos che presto cominceranno a credere che stia nascondendo qualcosa.

Nel corso delle puntate la situazione intorno a Soledad si inasprirà sempre di più e diventerà più evidente quanto la donna riceverà una lettera piena di minacce e quando Fausto manderà due dei suoi scagnozzi a calle Acacias per minacciarla.

La domestica non riuscirà più a gestire la pressione e deciderà di chiedere a Marcos di lasciare insieme a lei il quartiere. Ma Marcos rifiuterà l’offerta seppur colga nella richiesta un utile interesse per poter allontanare per sempre la figlia Anabel (Olga Haenke) da Aurelio Quesada (Carlos de Austria).

Ed è qui che avviene il colpo di scena. Infatti, la domestica inerme di fronte al corso degli eventi che l’ha vista coinvolta deciderà di recarsi in carcere per far visita a Fausto Salazar.

In questa occasione emergeranno dettagli oscuri del passato di Soledad. La donna infatti era un’anarchica e aveva una relazione amorosa proprio con l’uomo fino al momento del suo arresto. In carcere, Soledad cercherà di spiegare le sue motivazioni a Fausto, del suo cambiamento, del suo nuovo stile di vita. Ma il losco individuo non vorrà saperne e la minaccerà di morte se non lo aiuterà in un altro colpo…