Ex Miss Italia mamma bis: il dolce annuncio conquista tutti

Ex Miss Italia presto amma bis: il dolce annuncio a Pasquetta convince tutti: la lieta notizia 11 mesi dopo la nascita della primogenita.

La famiglia di una delle ex Miss Italia più amate dal pubblico si allarga. Dopo giorni di rumors e indiscrezioni, l’annuncio ufficiale è arrivato dalla futura mamma che, nel giorno di Pasquetta, sul proprio profilo Instagram, ha pubblicato una tenera foto accompagnando il tutto dal più dolce dei messaggi.

Diventata mamma per la prima volta undici mesi fa, l’ex Miss Italia è pronta per diventare nuovamente mamma. Un sogno quello che l’ex reginetta della bellezza italiana sta realizzando insieme al marito.

Ex Miss Italia, la famiglia si allarga: secondo figlio in arrivo

Dopo aver avuto una lunghissima storia d’amore che si è poi conclusa, l’ex Miss Italia ha ritrovato l’amore con cui è convolata a nozze formando una famiglia. Stiamo parlando di Cristina Chiabotto che, per anni, è stata fidanzata con Fabio Fulco. Il ragazzo che, però, le ha rubato il cuore è Marco Roscio. La coppia è convolata a nozze tre anni fa e oggi vive in una splendida casa insieme alla primogenita, venuta al mondo undici mesi fa.ù

Dopo la nascita della piccola Luce Maria, Cristina Chiabotto è pronta per allargare la famiglia come ha annunciato, raggiante, sui social, condividendo la sua felicità con i fan. Nel giorno di Pasquetta, dopo aver fatto gli auguri a tutti i suoi followers che la seguono sempre con tantissimo amore, con la foto che vedete qui in alto, ha annunciato la sua seconda gravidanza.

“Nel frattempo eccomi che torno da voi, dopo due giorni bellissimi in famiglia, con la sorpresa più bella che potessi desiderare, la vita. Sono emozionata nel raccontarvi che presto saremo in 4 più la nostra Paper”, ha scritto l’ex Miss Italia.

Cristina e il marito Marco Roscio diventeranno genitori bis di un’altra bambina o in casa arriverà un piccolo principe dopo l’arrivo della piccola principessa Luce Maria? Per scoprirlo sarà necessario aspettare ancora qualche mese.

La Chiabotto, infatti, ha annunciato solo la seconda gravidanza. Per scoprire il sesso del nascituro così come il nome i fan dovranno aspettare. Nel frattempo, sono tanti i messaggi di auguri che l’ex Miss sta ricevendo non solo dai fan, ma anche da amiche e colleghe come Eleonora Brunacci, la moglie di Mariano Di Vaio e mamma di quattro bambini, Eleonora Pedron, Alessia Mancini, Francesca Barra, Alessia Ventura, Laura Barriales, Elena Barolo e tanti altri.