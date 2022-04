Anticipazioni Beautiful: un ritorno dal passato mette a dura prova Sheila

Anticipazioni Beautiful dall’America. Ci sarà un ritorno che non lascerà senza parole Sheila Carter. Ecco cosa accadrà

La soap opera che ci accompagna dal lontano 1990, quando è approdata per la prima volta in Italia, Beautiful torna a sorprenderci con nuove importanti anticipazioni e rivelazioni.

Con le nostre anticipazioni scoprirete novità e spoiler per le puntate in onda in Italia, su Canale 5 e anche trame, vicende e avvenimenti direttamente dalla madrepatria, l’America. Negli Usa infatti la programmazione della soap opera è un anno avanti e questo ci permette di scoprire con largo anticipo le storie dei nostri personaggi preferiti (e odiati).

Oggi vogliamo parlarvi delle anticipazioni di Beautiful sulle nuove puntate in onda in America!

Beautiful anticipazioni dall’America. Un ritorno che farà tremare Sheila Carter

Secondo le nuove puntate in onda in America, precisamente sul canale CBS, Sheila Carter farà i conti con il ritorno di un personaggio molto particolare. Ecco cosa accadrà!

Nelle prossime puntate di Beautiful in onda su CBS in America, Sheila Carter si troverà a tu per tu con Li Finnegar, la mamma adottiva di Finn.

In Italia, la presenza di Li è ancora inedito. Infatti la donna dovrà ancora fare il suo ingresso. Ma in America la sua presenza è già matura, anzi addirittura manca sulle scene da qualche mese. Nelle puntate americane infatti, la donna interpretata da Naomi Matsuda si trova alle prese con una grave crisi coniugale in quanto ha da poco scoperto che Finn, il figlio adottivo non è altro che il figlio biologico di suo marito Jack Finnegan avuto con Sheila Carter, con cui l’aveva tradita.

All’epoca della gravidanza di Sheila, la donna si fece convincere da Jack per dare in adozione a lui e alla moglie il piccolo John. Tutto questo a discapito di Li. Ma adesso che la verità è uscita allo scoperto i due coniugi Finnegan si sono trovati a vivere un momento di totale crisi matrimoniale.

Per di più, nelle prossime puntate in onda in America, Li potrà finalmente trovarsi di faccia a Sheila Carter. Le due donne si scontreranno sulla maternità del marito di Steffy, con una Li decisa a non voler cedere di un solo millimetro la sua maternità. Anzi, la donna continuerà a ritenere estremamente pericolosa la Carter e non è assolutamente d’accordo con l’avvicinamento con il figlio e il nipote Hayes.