Il test dei sassi: sei capace di pesare senza l’aiuto di una bilancia?

Per risolvere questo test sarà necessaria tanta concentrazione. Riuscire a pesare qualcosa senza l’ausilio di una bilancia non è facile

Il test di oggi ti farà venire in mente il metodo utilizzato dai nostri per pesare qualcosa. Quante volte abbiamo visto le persone di quelle generazioni pesare “a occhio” la farina o lo zucchero prima di infornare un dolce. Eppure i biscotti o le torte venivano sempre uguali: buone e mai troppo grandi o troppo piccole. Ma come facevano? C’è bisogno di una grande abilità per pesare qualcosa senza il supporto di una bilancia.

È ciò che dovrai fare oggi. Avrai bisogno di immaginare una situazione, fare attenzione a tutti i dettagli a tua disposizione e poi dovrai dare una risposta, possibilmente corretta. Affinché il test sia valido, è importante che tu risponda in meno di un minuto. Anche se questo test non ha alcuna validità scientifica, è preferibile che tu sia rapida nel rispondere per verificare la tua capacità di risolvere un problema sotto pressione. Tutto ciò potrebbe portare dei benefici anche alla tua vita privata.

Sei al lago con degli amici e raccogli otto sassi. Hanno forme diverse ma pesano tutti tre chili, tranne uno che pesa 50 grammi in più rispetto agli altri sette. È impossibile riconoscere una differenza così piccola a occhio nudo o sollevando i sassi, eppure c’è un metodo che potrebbe permetterti di individuare facilmente il sasso più pesante. Hai soltanto bisogno di ingegno. Qual è il sasso più pesante?

La soluzione del test

Questo è sicuramente il momento più stimolante di un test di logica e ragionamento. Adesso potrai scoprire se la tua idea si rivelerà corretta o errata. Qualora tu avessi dato la risposta esatta, dobbiamo farti i complimenti perché non era facile rispondere in meno di un minuto. Se, al contrario, fossi arrivata qui soltanto per consultare le soluzioni, non abbatterti. Non significa che tu sia incapace, hai soltanto bisogno di imparare le tecniche migliori per risolvere questo genere di test.

Ecco la soluzione del test di oggi: non hai una bilancia ma sei nei pressi di un lago e ci sono molti sassi, di tutte le dimensioni. Come fare a pesare i tuoi sassi se non hai una bilancia? Semplice, basta costruirne una! È proprio in questo momento che dovrai tirare fuori la piccola MacGyver che c’è in tutti noi. Per ottenere una bilancia basta prendere un grosso masso e poggiargli un bastone di legno in orizzontale.

A questo punto, non dovrai fare altro che confrontare tutti i sassi, ponendoli alle due estremità opposte del bastone di legno. Il bastone resterà sempre in perfetto equilibrio finché non prenderai il sasso più pesante. Quando accadrà, il bastone penderà da un lato, quello del sasso che pesa 50 grammi in più. Ecco che avrai ottenuto la tua bilancia e avrai anche risolto il test di oggi.