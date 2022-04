Test intelligenza: è impossibile risolvere il mistero del ponte

Il test di oggi metterà a dura prova le tue capacità di immaginare una situazione e trovare una soluzione logica in pochi secondi

È possibile allenare la capacità di prendere una decisione sotto pressione? Anche se non c’è alcuna tesi scientifica a dimostrare questa teoria, è senza alcun dubbio possibile tenere la propria mente in allenamento. Provare a cimentarsi con dei test come quello che ti proponiamo oggi potrebbe permetterti di mantenere attivo il tuo cervello. Tutto ciò potrebbe dare dei benefici importanti anche alla qualità della tua vita.

Oggi dovrai immedesimarti in una situazione, valutare con attenzione tutti i dettagli a tua disposizione e poi prendere una decisione, possibilmente in tempi brevi. Prova a cronometrare quanto tempo impiegherai per dare una risposta, è fondamentale che tu riesca a dare la risposta corretta in pochi secondi. Ecco il quiz che dovrai risolvere oggi.

Quattro amici hanno passato la giornata al fiume a pescare. Adesso sono sulla via del ritorno. A separarli dal parcheggio c’è un ponte molto vecchio. Questo ponte riesce a reggere due persone al massimo. Ormai sta calando la notte ed è necessario utilizzare una torcia per muoversi. La torcia ha un’autonomia di soli 17 minuti. Giuseppe attraversa il ponte in un minuto, Luciano fa la stessa cosa in due minuti. Lorenzo impiega cinque minuti, mentre Francesco supera il ponte in dieci minuti. Dando per scontato che, quando due amici attraversano il ponte insieme con la torcia accesa, il più lento dei due stabilirà i tempi di attraversamento. Come faranno i quattro amici a passare il ponte in 17 minuti?

La soluzione del test

Vediamo se hai indovinato la risposta corretta o se hai avuto bisogno di sbirciare le soluzioni del test. Proprio come è già successo in occasione del test delle bandiere, abbiamo provato a testare la tua capacità di organizzare un pensiero logico in pochi secondi. Tra poco potrai scoprire se la risposta che hai dato è corretta. Nel caso in cui non avessi dato la risposta giusta, non preoccuparti, hai soltanto bisogno di fare un po’ di pratica con altri test.

Ecco la soluzione del test del ponte: Giuseppe e Luciano attraversano il ponte per primi, impiegando due minuti per completare il passaggio. Poi Giuseppe torna indietro con la torcia (due minuti, più un minuto), lascia la torcia a Lorenzo e Francesco, i quali attraversano il ponte (due minuti + un minuto + dieci minuti). A questo punto, Luciano torna indietro a prendere Giuseppe con la torcia (due minuti + un minuto + dieci minuti + due minuti).

Infine, Giuseppe e Luciano attraversano il fiume (due minuti + un minuto + dieci minuti + due minuti + due minuti). A questo punto, ai quattro amici non resta che tornare a casa e cucinare il pesce pescato al fiume. Pensi che fosse un test troppo difficile o sei riuscita a dare la risposta giusta? Nei prossimi potrai divertirti con altri test come questo.