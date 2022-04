Licia Nunez rifatta? La foto inedita del 2006 mostra tutto

Licia Nunez rifatta? Tutta la verità sulla bellezza dell’attrice e della naufraga dell’Isola dei Famosi 2022 in una foto del 2006.

Licia Nunez, con tutta la sua bellezza, è sbarcata in Honduras come nuova concorrente dell’Isola dei Famosi 2022 insieme a Marco Senise. Bionda e in splendida forma, l’attrice protagonista di tante fiction di successo come Le tre rose di Eva, si è tuffata con entusiasmo nella nuova avventura, pronta a conquistare il pubblico, ma anche la fiducia degli altri naufraghi.

In pochi giorni, la Nunez ha legato in modo particolare con Edoardo Tavassi, il fratello di Guendalina, con cui sta trascorrendo diverso tempo. Tra Licia ed Edoardo sta nascendo una bella amicizia. Anche i fan dell’Isola stanno apprezzando l’attrice per la sua schiettezza oltre che per la sua indiscutibile bellezza. Senza trucco e senza filtri, sulle spiagge dell’Honduras, Licia sta incantando tutti. I fan, così, si chiedono se la sua bellezza sia totalmente naturale. La verità è in una foto del 2006.

Licia Nunez rifatta? La straordinaria bellezza dell’attrice in una foto con Maradona

Lineamenti perfetti e labbra formose e pelle licia e candida. La bellezza di Licia Nunez è evidente e anche i fan dell’Isola deii Famosi la stanno ammirando senza un filo di trucco. Chi si chiede, tuttavia, se l’attrice che, in passato, ha anche partecipato a Ballando con le stelle, abbia ceduto al fascino della chirurgia estetica, potrà avere la risposta ammirando la foto che vedete qui in basso.

Nella foto che vedete qui in alto, la Nunez è in compagnia del grandissimo campione argentino Diego Armando Maradona, scomparso nel 2020. La foto risale al 2006 e fu scattata in occasione dei Mondiali che si tennero in Germania e che videro il trionfo dell’Italia di Marcello Lippi nella magina notte di Berlino al termine della sofferta finalissima contro la Francia.

Una foto che la Nunez ha pubblicato sul proprio profilo Instagram e che testimonia come la sua bellezza sia sostanzialmente rimasta la stessa nel corso del tempo. Stessi lineamenti, stesso sorriso e stessa bellezza per la Nunez che, in passato, ha anche partecipato al Grande Fratello Vip raccontando la storia avuta con Imma Battaglia, oggi sposata con Eva Grimaldi.

Sempre bellissima e sicura di sè, Licia ha deciso di tuffarsi in una nuova avventura nel corso della quale potrebbe tornare a parlare della sua vita privata. Attualmente, infatti, non si sa se sia fidanzata o ufficialmente single. Lo scopriremo presto?