E’ stata una grande concorrente di Ballando con le stelle: ecco cosa fa oggi

E’ un’attrice, ma è stata anche una grande concorrente prima di Ballando con le stelle e poi del Grande Fratello Vip: ecco com’è oggi.

Attrice amata dal pubblico per la sua partecipazione a diverse fiction di successo, Licia Nunez si è messa in gioco partecipando prima a Ballando con le stelle e poi al Grande Fratello Vip. Bellissima, per realizzare il sogno di diventare un’attrice, ha lasciato la sua Puglia per trasferirsi a Roma. La carriera di Licia Nunez si è sviluppata tra cinema e televisione. Ha raggiunto la popolarità recitando in prodotti di grande successo come Vivere, Incantesimo, Le tre rose di Eva e così via.

Licia Nunez, però, ha partecipato come concorrente sia a Ballando con le stelle che al Grande Fratello Vip. Proprio durante la partecipazione al Grande Fratello Vip ha parlato della sua vita sentimentale e dei

Licia Nunez dopo Ballando con le stelle e il Grande Fratello Vip 2021

Classe 1978, Licia Nunez, oltre a lavorare come attrice, sui social, regala ai fan foto in cui è sempre più bella. Sotto una delle ultime foto pubblicate, in cui è in compagnia delle amiche, l’attrice dedica alcuni pensieri all’amicizia.

“L’Amicizia non è possesso, è condivisione. Non è obbligo, ma piacere di scegliersi ogni volta. È capire i silenzi della Safro 🤦‍♀️😍, i bronci della Iaquinta 😜🔥 e gli stati d’animo della Nunez 🙋‍♀️🤷‍♀️ senza sentirsi offesi. L’Amicizia è accogliere senza giudicare, è amore senza condizione”, scrive.

Dopo l’esperienza nella casa del Grande Fratello Vip nell’edizione vinta da Paola Di Benedetto condividendo l’avventura con Antonella Elia, Adriana Volpe, Clizia Incorvaia e Massimo Ciavarro tra i tanti altri, non è più tornata in tv.

I fan sperano di vederla presto nuovamente in tv sia in nuove fiction che in altri programmi televisivi. Nel frattempo, continuano a seguirla con affetto sui social.