Belen Rodriguez: top e foto in bianco e nero, lo scatto è mozzafiato

Belen Rodriguez lascia tutti senza fiato: basta un top e una foto in bianco e nero per mandare in delirio il web, entusiasmo alle stelle.

Una semplice foto di Belen Rodriguez manda in delirio il web. Sempre più bella, la showgirl argentina lascia tutti senza fiato pubblicando sul proprio profilo Instagram una foto in cui sfoggia una bellezza elegante e raffinata. Uno scatto in cui mette in mostra i lineamenti del viso resi ancora più evidenti dai toni bianco e neri utilizzati.

Labbra e occhi in evidenza e un viso perfetto incorniciato dai lunghi capelli lisci. La frangia, nella foto che vedete qui in alto, non c’è più. I capelli sono tornati a lasciare la fronte scoperta della showgirl argentina che, nella foto, indossa un top che le lascia il ventre scoperto e che ha letteralmente conquistato le appassionate di moda.

Belen Rodriguez, eleganza e bellezza in una sola foto

Sono passati ormai anni da quando Belen si è fatta conoscere partecipando all’Isola dei Famosi. Da allora, la vita della showgirl è decisamente cambiata. Ci sono stati diversi amori come Marco Borriello, Fabrizio Corona, Stefano De Martino, Andrea Iannone e Antonino Spinalbese. Ci sono stati ritorni di fiamma con Stefano De Martino e sono arrivati due figli, Santiago, nato dalla relazione con De Martino e Luna Marì, frutto dell’amore oggi finito con Antonino Spinalbese. Proprio ai suoi figli ha fatto una speciale dedica d’amore negli scorsi giorni. Oggi, invece, ha deciso di fare un regalo ai fan.

Con la foto che vedete qui in alto, indossanto un semplice top che le copre il decolletè e le braccia lasciandole scoperto il ventre, Belen ha letteralmente fatto impazzire tutti. Tra le varie donne del mondo dello spettacolo, Belen, con i suoi outftir, continua a dettare legge. Anche i look che sfoggia alle Iene stanno piacendo sempre di più. In tuta, con un top o con un abito, dunque, la showgirl argentina resta una delle donne più belle.

Nella foto in bianco e nero, poi, i fan la trovano ancora più bella, elegante e raffinata e i tantissimi commenti sotto il post ne sono la prova. Tanti i complimenti per Belen che, dopo l’addio ad Antonino Spinalbese, dedica il suo tempo libero a Santiago che ha da poco compiuto 9 anni e a Luna Marì che spegnerà la sua prima candelina il prossimo luglio.