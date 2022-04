Belen Rodriguez: la dichiarazione d’amore che tutti aspettavano

Belen Rodriguez esce allo scoperto e con un post pubblico sui social si lascia andare alla dichiarazione d’amore che tutti aspettavano.

Belen Rodriguez regala ai fan delle foto bellissime e la dichiarazione d’amore che tutti aspettavano. Bellissima, serena e innamorata, la showgirl argentina non si nasconde più e condivide sui social delle foto di famiglia con cui ha deciso di fare un regalo ai suoi milioni di followers che la seguono da anni con tanto affetto.

Alla vigilia del ritorno in tv con una nuova puntata de Le Iene Show, Belen ha pubblicato alcune foto di un pomeriggio in famiglia scrivendo nella didascalia delle dolcissime parole d’amore.

Belen Rodriguez e il ti amo a Santiago e Luna Marì

Belen Rodriguez sempre più innamorata dei figli Santiago e Luna Marì. Dolce, tenera, amorevole e presente, ogni volta che ne ha la possibilità, la showgirl argentina trascorre il proprio tempo con i suoi figli la cui nascita ha cambiato totalmente la sua vita. Su Instagram, la Rodriguez ha così pubblicato alcune foto di un pomeriggio trascorso al parco con Santiago e Luna Marì.

Davanti ai fotografi, Belen bacia la piccola Luna Marì, sorride e chiacchiera con Santiago che ormai è diventato un piccolo ometto. “Vi amo. Grazie ai fotografi”, ha scritto Belen nella didascalia che accompagna le foto.

Nelle immagini è stato immortalato un pomeriggio al parco e con loro c’era anche Stefano De Martino come ha spiegato un servizio del settimanale Chi. Tra Belen e Stefano il rapporto è tornato ad essere sereno e, nel corso di una puntata de Le Iene Show, la showgirl argentina ha svelato la verità su Stefano De Martino.

Stefano, invece, nel corso della puntata di Verissimo del 10 aprile, ha preferito non rispondere alla domanda di Silvia Toffanin su Belen avendo scelto di non parlare più della sua vita privata.

Belen e Stefano, dunque, continuano a godersi la loro ritrovata complicità mostrandosi anche insieme con il figlio Santiago a cui hanno regalato una bellissima festa di compleanno per i suoi nove anni. Pur non uscendo totalmente allo scoperto, dunque, la showgirl argentina e il conduttore napoletano si godono l’affetto che li ha sempre uniti e che non è mai venuto meno anche durante i momenti in cui il matrimonio è finito.

Belen, dunque, dopo la fine della storia con Antonino Spinalbese, si rifugia negli affetti veri della sua famiglia e dei suoi figli.