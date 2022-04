Qual è l’eyeliner più adatto a te? Scopriamo insieme ogni singola tipologia

Sei indecisa sulla tipologia di eyeliner da comprare o utilizzare? Scopriamo insieme quale si adatta di più alle tue esigenze.

Con così tante opzioni di eyeliner presenti sul mercato, è sempre più difficile scegliere la giusta tipologia. Ma allora come possiamo fare?

Vuoi ottenere il migliore smokey eye? Preferisci scegliere un look sofisticato? Ti piace un make up più semplice? Insomma, per tutto ciò conviene conoscere le varie formulazioni di eyeliner e ciò che ognuna è in grado di realizzare.

Scegli l’eyeliner più adatto a te

Quante volte non abbiamo ottenuto il risultato sperato con l’eyeliner che abbiamo utilizzato? Questo potrebbe essere dovuto al fatto che non si è scelto il prodotto più adatto.

Proprio per questo, qui di seguito puoi trovare una lista di ogni tipologia di eyeliner, ognuna delle quali può aiutarti a creare un determinato look.

Matita eyeliner

Le matite sono un must-have per ogni trousse di make up. Usate per ottenere qualsiasi look, da quello morbido a quello profondo e drammatico, le matite sono facili da usare e ottime sia per le principianti che per le professioniste. Le matite permettono di creare delle linee all’interno dell’occhio, intorno alla linea delle ciglia, e possono anche essere usate come base per intensificare qualsiasi ombretto.

Sono disponibili in una varietà di formulazioni che vanno dalle tipiche formule di cera alle opzioni impermeabili a lunga durata. Il trucco con le matite è quello di essere sicuri di scegliere la formula che funziona meglio per te. Per l’interno dell’occhio, ti consigliamo la matita Kohl o quella impermeabile perché entrambe tendono ad essere più durature e più dense. Assicurati sempre che la matita sia affilata e pulita.

Tipologia in gel

C’è un acceso dibattito nel mondo della bellezza quando si parla di eyeliner in gel contro il tradizionale eyeliner liquido. Anche se quest’ultimo riesce a creare una linea immediatamente nitida, l’eyeliner in gel tende ad essere più generoso e flessibile, permettendoti di costruire la tua linea fino alla quantità di drammaticità desiderata.

L’eyeliner in gel può anche essere più facile per coloro che non sono così abili nell’applicazione dell’eyeliner. Permette una maggiore versatilità e può essere usato per creare linee dure e nitide o effetti meno drammatici. Inoltre i gel tendono ad essere più duraturi e impermeabili, ma a differenza di un liquido, richiedono l’uso di un pennello aggiuntivo.

Prodotto in polvere

Gli eyeliner in polvere offrono possibilità infinite e sono disponibili in una varietà di confezioni. Possono essere applicati scegliendo il tuo ombretto preferito e applicandolo con un pennello rigido angolato come faresti con qualsiasi altro eyeliner.

Questo ti permette di impiegare una serie infinita di colori per realizzare qualsiasi make up tu voglia disegnare. Per esempio, la tipologia in polvere è perfetta per uno smokey eye e tende ad essere di lunga durata. Possono anche essere combinate con altre formulazioni di liner per ottenere i look da tappeto rosso delle tue celebrità preferite.

Formulazioni liquide

Gli eyeliner liquidi sono un classico della cosmetica. Sviluppati inizialmente per l’uso nei film, sono stati parte integrante dei look iconici del make up degli anni cinquanta e sessanta. Gli eyeliner liquidi sono perfetti per ottenere dei look elegante e sofisticato.

Altamente pigmentati, questi eyeliner possono sembrare meno dimensionali di altri tipi e risultare un po’ piatti, ma possono essere combinati con altre formulazioni per ottenere look più dimensionali. Gli eyeliner liquidi richiedono una mano più ferma e un’applicazione precisa. Per rendere l’applicazione un po’ più facile ti suggeriamo di creare prima la forma con un ombretto grigio e tracciarla poi con l’eyeliner liquido.

Tipologia di eyeliner in crema

I liner in crema sono molto simili a quelli in gel. Tendono a non avere la durata o l’usura della formula in gel, ma molti professionisti li considerano intercambiabili con le formulazioni in gel.

Siamo tutte d’accordo sul fatto che l’eyeliner può rimodellare un occhio, aggiungendo profondità e dimensione. Il nostro consiglio è quello di combinare più formulazioni per ottenere un look che non solo è più duraturo, ma riesce a farti avere un look deciso e a dir poco indimenticabile.