Smokey eyes: gli errori che commettiamo più spesso (e come evitarli!)

Smokey eyes, non sai bene come farli o non vuoi rischiare di ritrovarti con degli occhi da procione? Ecco gli errori che dovresti evitare.

Internet è pieno di tutorial sui modi per ottenere uno smokey eye da passerella. Ma per chi è magari agli inizi o ha intenzione di applicare solo un po’ di colore agli occhi, le informazioni che ti servono maggiormente riguardano gli errori più comuni che molte donne ancora commettono quando si tratta di applicare l’ombretto e ottenere un effetto da smokey eyes.

E’ vero che il make up degli occhi può completare il tuo look, donandoti un tocco originale e creativo. Perciò, ha senso capire come poter migliorare l’applicazione del proprio ombretto.

Smokey eyes, non fare questi errori!

Vuoi regalarti degli occhi seducenti e sensuali, ma non sei sicura sul da farsi? Con il nostro aiuto riuscirai ad ottenere ciò che stai cercando.

Infatti, per te abbiamo stilato una serie di errori commessi più spesso dalle donne, soprattutto quando si tratta di ottenere un effetto da smokey eyes.

Usare l’applicatore in spugna con gli smokey eyes

Non è il migliore strumento per applicare l’ombretto, perché è difficile da controllare e da usare per sfumare. Perciò, investi su un bel set di pennelli, creati appositamente per l’applicazione dell’ombretto.

Saltare il primer

Il primer non solo fornisce una tela più liscia per il tuo make up degli occhi, ma lo aiuta anche a durare più lungo. Disponibile in una varietà di sfumature, è facile trovare un primer che si adatti al tuo look.

Lasciare gli occhi per ultimi

Per gli sguardi più laboriosi che richiedono più tempo, come nel caso dello smokey eye, si consiglia di applicare tutto il make up degli occhi prima di passare al resto del viso. Questo ti darà la possibilità di sistemare qualsiasi imperfezione senza sbaffare il trucco.

Non sfumare abbastanza con gli smokey eyes

La sfumatura fa un’enorme differenza sul risultato del tuo look. Sfumando diverse tonalità insieme e smussando qualsiasi linea dura, la sfumatura può migliorare notevolmente. Inoltre, grazie agli innumerevoli tutorial sulla sfumatura dell’ombretto, imparare questa tecnica sarà un gioco da ragazzi.

Saltare la pulizia

Anche se si è tentati di lasciare i ritocchi alla fine, pulire gli errori man mano che si procede con un po’ di struccante e qualche bastoncino di cotone può avere un impatto enorme sul tuo look finale.

Trascurare le sopracciglia

Per fare in modo che le tue sopracciglia siano a posto, devi riempirle. Creando un sopracciglio più pieno, sarai in grado di accentuare maggiormente anche l’ombretto più delicato. Con così tanti modi per riempire le sopracciglia (matite, polveri o gel…), puoi certamente trovare un metodo adatto a te.

Usare un vecchio prodotto

Magari non ci hai mai pensato, ma anche l’ombretto ha una durata. Dopo circa 18 mesi, è giunta l’ora di sbarazzarsene. Quindi, approfitta e cerca di sfruttarlo al massimo.

Non sperimentare

D’altra parte, se, di tanto in tanto, senti il bisogno di sfoggiare un look più audace e glitterato, sperimenta! Se il look per cui hai optato non ti piace, puoi sempre cancellarlo e ricominciare da capo. È solo make up, quindi divertiti.