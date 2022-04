Una Vita anticipazioni: attentato ad Acacias? Pronto il piano

Una Vita anticipazioni. Nelle prossime puntate italiane in onda su Canale 5 gli abitanti di Acacias rischiano un attentato cittadino. Ecco cosa succederà

La serie TV “Una Vita” è ambientata agli inizi del XX secolo, racconta le vicende delle famiglie e del loro gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias, situato in una città indefinita che verosimilmente possiamo considerare come Madrid.

Per chi si affaccia per la prima volta a questa soap iberica, possiamo dirvi che “Una Vita” racconta le vicende appassionanti delle famiglie De la Serna, Pasaman, Álvarez Hermoso, Hidalgo Palacios, Bacialupe, Quesada, Olmedo.

Raccontando come le loro storie e le loro famiglie si intrecciano con intrighi, passioni e conflitti nel ricco palazzo signorile nel quartiere di Acacias.

Una Vita anticipazioni: Soledad implicata in un attentato?

ecco la verità

Le prossime puntate in onda su Canale 5 di Una Vita, per gli abitanti di Acacias si verificherà un grave pericolo all’orizzonte. In tutto questo trambusto, Soledad (Silvia Marty) avrà un ruolo cruciale.

L’amante di Marcos Bacialupe accetterà, obbligata dal suo ex fidanzato in carcere, di provocare un attentato nel quartiere di Acacias. Inutile dire che la grave situazione esporrà al rischio l’intera cittadina. Ma che soprattutto si prefigurerà rischiosa per una persona in particolare, il diplomatico Antonito Palacios (Alvaro Quintana).

Se seguite le nostre anticipazioni saprete già che tutto inizierà quando gli scagnozzi dell’anarchico ex fidanzato di Soledad, ossia Fausto Salazar (Aitor Campo) la importuneranno per strada obbligandola ad andare a trovare il losco ex in carcere.

In carcere, Soledad verrà minacciata da Fausto e per dimostrare a lui la sua fedeltà dovrà compiere il suo piano. Seppur inizialmente la donna tenterà in tutti i modi di sfuggire alla dannosa situazione, alla fine si troverà costretta a portare a compimento la richiesta dell’anarchico Salazar. infatti riceverà un pacco che conterrà tantissima dinamite, la stessa con cui, in base all’ordine di Salazar, dovrà fare saltare il quartiere di Acacias appena le verrà dato l’ok.

Anche stavolta, l’inserviente tenterà di tirarsi indietro, precisando che i residenti non meritano di morire in quel modo, ma Fausto non vorrà affatto sapere di rinunciare alla missione, quindi ciò porterà a nuovi sviluppi!