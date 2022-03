Anticipazioni Una Vita: una minaccia per Soledad?

Una Vita anticipazioni. Paura per la domestica Soledad, qualcuno la minaccia! Ma chi è? Scopriamolo insieme

La serie TV “Una Vita” è ambientata agli inizi del XX secolo, precisamente tra gli anni 1899 e 1920, e racconta le storie di varie famiglie e del gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias, situato in una città indefinita, molto probabilmente Madrid.

La soap opera “Una Vita” racconta le vicende appassionanti delle famiglie De la Serna, Álvarez Hermoso, Hidalgo e Palacios. Famiglie che si intrecciano sullo sfondo di un ricco palazzo signorile nel quartiere di Acacias.

Nel giugno 2015, Mediaset ha acquisito i diritti per trasmettere la serie in Italia con il nome di Una Vita: la sua anteprima su Canale 5 è stata un enorme successo con una share del 20,83%. Da quel momento in poi “Una Vita” colora i nostri pomeriggi estivi, con nuove storie, intrighi e ambientazioni affascinanti e misteriose.

Una Vita anticipazioni: qualcuno minaccia Soledad

Nelle prossime puntate in onda su Canale 5 di Una Vita arriverà un losco personaggio. Un individuo che seminerà il panico ad Acacias e che avrà come principale obiettivo quello di minacciare la domestica Soledad (Silvia Marty).

Nelle prossime puntate italiane di Una Vita i telespettatori impareranno a conoscere un nuovo personaggio molto losco che farà il suo ingresso nella soap iberica. Si tratta di Fausto Salazar (Aitor Campo), un uomo che avrà parecchio a che fare con Soledad Lopez (Silvia Marty), la domestica di Marcos Bacigalupe (Marcial Alvarez).

Se avete seguito le nostre anticipazioni saprete già per certo che Soledad continuerà a tenere in grande segreto la sua relazione intima con il padrone Marcos Bacialupe. Tuttavia, l’inserviente si accorderà anche con Aurelio Quesada (Carlos de Austria) e farà sì che la giovane Anabel (Olga Haenke) possa riavvicinarsi a lui.

Apparentemente sembrano delle mosse alquanto strane che sembreranno raggiungere un punto di non ritorno quando il fratello di Natalia (Astrid Janer) vorrà darle dei soldi per i suoi servizi, che però lei rifiuterà categoricamente poiché asserirà di essersi innamorata davvero del Bacigalupe Senior e che, proprio per questo, non vuole più fare nulla per andargli contro.

In questo contesto altamente teso si inserirà Fausto Salazar, che farà recapitare alla donna diversi “doni” inequivocabili fra cui un pacco che conterrà una bandiera col simbolo degli anarchici e una lettera che la minaccerà per aver fatto perdere le sue tracce senza dare una minima spiegazione.

Soledad comincerà quindi ad essere abbastanza agitata anche perché, pur di arginare i sospetti, dirà alle altre domestiche fra cui Fabiana (Inma Perez Quiros), Casilda (Marita Zafra) e Alodia (Abril Montilla) di essersi innamorata di un ricco signore che la sta solo usando senza darle nessuna “assicurazione” in cambio. Ovviamente, la Lopez si guarderà bene dal dire alle colleghe che quell’uomo è proprio Marcos.

Tuttavia Soledad potrà contare sulla vicinanza di Anabel che, dopo averla beccata in flagrante, le confesserà di essere al corrente della relazione segreta che la domestica ha cominciato con il padre. Le due donne si avvicineranno dunque ulteriormente tra di loro, anche se la Bacigalupe ovviamente non sospetterà nulla dello strano legame tra la sua “sottoposta” e l’anarchico Fausto Salazar.