Beautiful anticipazioni: scoperta choc per Deacon

Anticipazioni Beautiful dall’America. Dopo la pazzia di Sheila Carter, le urla e lo sparo arriva Deacon Sharpe che fa una scoperta scioccante. Ecco cos’è successo davvero!

La soap opera che ci accompagna dal lontano 1990, quando è approdata per la prima volta in Italia, Beautiful torna a sorprenderci con nuove importanti anticipazioni e rivelazioni.

Con le nostre anticipazioni scoprirete novità e spoiler per le puntate in onda in Italia, su Canale 5 e anche trame, vicende e avvenimenti direttamente dalla madrepatria, l’America. Negli Usa infatti la programmazione della soap opera è un anno avanti e questo ci permette di scoprire con largo anticipo le storie dei nostri personaggi preferiti (e odiati).

Oggi vogliamo parlarvi delle anticipazioni di Beautiful sulle nuove puntate in onda in America.

Beautiful anticipazioni USA: Deacon scopre tutto

Nei prossimi episodi americani di Beautiful, Deacon Sharpe arriverà nel posto in cui si è verificata la colluttazione fra Sheila, Steffy e Finn e capirà tutto quello che è successo fra loro.

Secondo le nuove puntate di Beautiful che vanno in onda sul canale CBS e che arriveranno l’anno prossimo in Italia, Sheila Carter ha compiuto un gesto inimmaginabile e totalmente fuori di testa. La donna ha sparato al figlio Finn in preda ad una lite furiosa con Steffy Forrester (Jacqueline MacInnes Wood), la nuora.

Secondo la ricostruzione della vicenda, dopo lo sparo Sheila avrebbe nuovamente impugnato la pistola contro la figlia di Ridge e solo in un momento successivo sarebbe arrivato Deacon Sharpe. Il suo arrivo è stato fortunato, in quanto è stato lui ad accorgersi che Finn non era morto ma semplicemente molto grave.

Dunque secondo gli spoiler dei prossimi episodi americani della soap (che vedremo in Italia l’anno prossimo) Deacon sentirà urla provenire da Il Giardino e si dirigerà in quella direzione con grande rapidità. In questa occasione avrà un’amara visione. Il padre di Hope troverà il giovane medico in gravissime condizioni dopo essere rimasto ferito gravemente dal proiettile lanciato “accidentalmente” dalla madre biologica.

Un’amara vicenda che porterà la soap americana verso una nuova direzione, ancora inesplorata. Ma che da qualche mese ormai sembra sempre più evidente.