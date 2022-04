Aria secca in casa le dritte più semplici per rimediare

Scopri quali sono le dritte più semplici da mettere in pratica per contrastare l’aria secca in casa.

La qualità dell’ambiente nel quale viviamo è estremamente importante per la salute. E a determinarla sono spesso tanti piccoli particolari a cui non si presta quasi mai attenzione. Una casa con aria troppo secca, ad esempio, può diventare pericolosa per il benessere di chi la vive. Un po’ come avviene per un ambiente sempre umido.

La prima cosa importante da fare è quindi quella di rendersi conto del tipo di aria che c’è in casa e, in particolare, se questa è secca. In tal caso, infatti, ci sono dei rimedi che è possibile mettere in pratica e che nel giro di poco tempo possono migliorare di molto sia l’aria che respiri che il tuo stato di benessere. Ecco, quindi, cosa è giusto sapere sull’aria secca in casa.

Aria secca in casa: come riconoscerla e cosa fare

Come già accennato, la presenza di aria secca in casa può derivare da cause diverse tra le quali dei riscaldamenti troppo caldi o uno scarso riciclo d’aria.

In genere, un’aria secca porta con se alcuni indizi rilevabili sia dall’ambiente circostante che dall’organismo. Il legno, ad esempio, tende ad espandersi e rimpicciolirsi mentre l’aria diventa elettrica portando a prendere spesso la scossa.

Al livello organico, invece, se ti capita di respirare a fatica, di avere sempre il naso secco, di avvertire gli occhi screpolati, di sentire le mucose secche, tossire senza motivo, avere sete e sentirti disidratata, molto probabilmente (a meno di non avere problemi di salute che causano questi sintomi) l’aria che respiri è molto secca.

Ciò, alla lunga, può portare a raffreddori ed infezioni abbassando le tue difese naturali e rendendoti di conseguenza più debole. Motivo per cui è estremamente importante porre rimedio al problema. Andando alle soluzioni, la più semplice da mettere in pratica è quella di acquistare un umidificatore di ambienti, sistemandolo nelle zone della casa maggiormente secche.

In mancanza di questo elettrodomestico si può mettere dell’acqua a bollire, creando vapore che a suo modo renderà l’aria più umida. Se si vuole, si possono creare delle piccole ciotole da disporre nella stanza in cui si soggiorna di più. Fin quando saranno calde aiuteranno a respirare meglio.

Ovviamente, è molto utile porre anche delle vaschette d’acqua in prossimità dei termosifoni e, se si usa la lavastoviglie, tenerla aperta quando ha terminato il lavaggio. Il vapore che emana (cosa che vale anche per la doccia) aiuta infatti a donare maggior umidità alla casa.

Si tratta di rimedi semplicissimi ma che proprio come avviene per quelli contro l’umidità in casa, sono indispensabili. Rimedi che se messi in atto spesso possono fare la differenza consentendoti respirare un’aria più umida e adatta vivere meglio.