Ilary Blasi con gonna a matita lilla e camicia crop bianca: brillano i dettagli!

Splendida anche nella quinta puntata de L’Isola dei Famosi: Ilary Blasi ha indossato una gonna lilla a matita, una camicia crop e dettagli scintillanti.

Nulla da eccepire alla bella Ilary Blasi che anche ieri sera, per la quinta puntata de L’Isola dei Famosi si è mostrata in tutto il suo splendore. Stavolta ha scelto un look spezzato composto da una gonna e una camicetta corta.

Ma andiamo con ordine. La quinta puntata del reality che si svolge in Honduras ha visto l’eliminazione del pilota Marco Melandri e la continuazione come singoli e non più come coppia di Roberta Morise e Blind.

Non solo, sono entrati alla fine anche due membri dei Cugini di Campagna Nik e Silvano, che si sono esibiti con una canzone dedicata proprio alla conduttrice. Anche stavolta il suo look è stato degno di nota. Andiamo allora a scoprire cosa ha indossato la Blasi per l’occasione.

Ilary Blasi e la gonna lilla: marca e prezzo dell’outfit

Come sempre Ilary Blasi stupisce i telespettatori a colpi di outfit riconfermandosi ancora una volta perfetta. Non solo, la conduttrice è anche una vera e propria trend setter. Stavolta, la bella Ilary, dopo aver lasciato tutti a bocca aperta come quando ha indossato il diadema nella prima puntata, ha optato per una body chain.

Se vi state chiedendo cosa sia, questo accessorio non è altro che una collanina che cinge la vita, una specie di catena da mettere sulla pancia proprio per esaltarla. Si tratta di un accessorio particolarmente in voga nei primi anni 2000 e che la bella Ilary ha ritirato fuori con successo.

Un dettaglio luminoso che lei ama indossare specialmente in estate magari con un bel bikini, ma stavolta ha optato di indossarlo per completare il look e mettere in evidenza la vita.

Il dettaglio scintillante è del marchio Foreva e il modello è “Gloria body crystal silver”, un gioiello che si può acquistare sul sito con 50 euro e che presenta tre sottili fili di cristalli.

Dello stesso marchio anche i bracciali super scintillanti e tempestati di cristalli, indossati anche nelle scorse puntate. Ma vediamo tutti dettagli del look sfoggiato da Ilary Blasi nel corso della quinta puntata de L’Isola dei Famosi.

Dopo aver indossato un abito lungo, sexy e nero la scorsa puntata, stavolta la conduttrice ha optato per colori tenui e pastello in linea con la primavera. Anche se come abbiamo visto non sono mancati dettagli scintillanti a completare il look.

Non erano da meno infatti le decolleté argento tempestate di cristalli a marchio Le Silla modello Eva, che si possono trovare ora a prezzo di outlet sul sito a 489 euro. Ma passiamo ora all’abbigliamento, dopo aver scandagliato tutti gli accessori.

Stavolta, la Blasi ha optato per un look spezzato, firmato da Gretel Z. Milano, composto da una gonna a matita e a vita alta lunga fino a metà polpaccio, in color lilla molto tenue e una camicia bianca crop a lasciare la pancia scoperta, scollata sul decolleté e a maniche corte.

E anche ieri sera, la conduttrice ha lasciato davvero tutti senza fiato.