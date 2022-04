Anticipazioni Beautiful: il ritorno clamoroso di uno dei personaggi più amati

Anticipazioni Beautiful delle puntate in onda in America. Un clamoroso (e aspettato) ritorno di uno dei personaggi più amati. Ecco chi è

Beautiful, la soap opera americana che ci accompagna dal lontano 1990, quando è approdata per la prima volta in Italia torna a sorprenderci con anticipazioni, trame avvicenti e crossover memorabili!

Con le nostre anticipazioni scoprirete novità e spoiler per le puntate in onda in Italia, su Canale 5 e anche trame, vicende e avvenimenti direttamente dalla madrepatria, l’America. Negli Usa infatti la programmazione della soap opera è un anno avanti e questo ci permette di scoprire con largo anticipo le storie dei nostri personaggi preferiti (e odiati).

Oggi vogliamo parlarvi di tutto ciò che succederà nei nuovi episodi di Beautiful in onda in America. Tornerà la figlia di Brooke…

Beautiful anticipazioni americane: torna Bridget, la figlia di Brooke

Beautiful, conosciuta in madre patria con il nome di The Bold e the Beautiful è una delle serie TV più longeve della storia televisiva. Secondo le anticipazioni che ci arrivano da oltre oceano, nella CBS stanno andando in onda degli episodi in cui vedremo il ritorno di uno dei personaggi più amati.

In America, in onda sulla CBS gli episodi di Beautiful si trovano un anno avanti rispetto alla nostra programmazione televisiva su Canale 5. Motivo per la quale, molto spesso, riceviamo news e informazioni di vicende che succederanno in un arco temporale lungo.

Oggi vogliamo parlarvi di un grande ritorno sulle scene della soap, lo avevano già accennato in passato come “possibilità”, soprattutto perché la Jones non ha mai abbandonato gli ambienti della soap, ed oggi siamo qui per confermarvi la veridicità dei fatti: Bridget Forrester tornerà!

La figlia di Brooke e di Eric torna sulle scene in maniera inaspettata. Sempre interpretata da Ashley Jones come nel lontano 2004 (quando apparì la prima volta).

Secondo quanto riportano le anticipazioni dall’America, Bridget ha chiamato mamma Brooke per rivelarle di essere di nuovo a Los Angeles a causa di un impegno universitario all’ospedale.

Ciò che non sappiamo con certezza è se questa storyline continuerà ad essere animata dagli autori o se la sua partecipazione alla soap in veste di “guest” sia già finita. Chissà, se la figlia maggiore di Brooke non abbia invece un ruolo cruciale nello sviluppo della storyline e del grande evento che rivoluzionerà per sempre le sorti della soap opera.