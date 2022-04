Per una sferzata d’energia indossa il giallo! Scegli uno di questi capi cool

Se pensiamo al giallo ci vengono subito in mente i limoni, il sole, le mimose e le ginestre. Sia che piaccia o meno, è meglio avere qualcosa in questo colore fresco e spensierato perché ringiovanisce e fa risaltare l’incarnato (il ché non guasta mai). Scopriamo cosa comprare a budget accessibili.

Con il meteo impazzito (basti pensare che, a parte “due gocce” pochi giorni fa, in Italia non piova seriamente da quattro mesi) molte di noi stanno ancora portando capi invernali con le relative tonalità. In base a come vestiamo però il nostro umore può cambiare e per alzarlo notevolmente bisogna puntare su colori caldi come il giallo.

Vediamo i capi must-have e come abbinarli per outfit sia casual che eleganti da far invidia.

Celebriamo la stagione della rinascita con l’energia del giallo nei nostri look

Siamo sempre di corsa, ci vestiamo con le solite cose per velocizzare l’arrivo a lavoro ma dovremmo soffermarci di più sull’importanza della cromoterapia. I benefici saranno immediati e, nel peggiore dei casi avremo fatto un po’ di shopping terapia!

Il blazer doppiopetto con colletto a revers e maniche lunghe di Zara è in quel giallo intenso che si può portare perfettamente sia in primavera che in autunno. La linea frontale a zig zag lo distingue dai solito modelli dritti. Costa 89,95 euro sul sito ufficiale del brand. Da mettere con un paio di jeans blu o con una gonna morbida chiara che richiami il sopra.

Patrizia Pepe invece propone un abito lungo in crêpe de chine (si trova attualmente a 169 euro anziché gli iniziai 338 e.) dal fit morbido. La fusciacca da legare al collo e la fascia che sottolinea il punto vita sono dettagli classici – retrò che non stancano mai mentre lo spacco laterale conferisce un tocco di sensualità. I tacchi alti sono d’obbligo.

Per un’uscita comoda con le amiche scegliere una tuta intera è un’ottima soluzione di stile. Firmata Mango, la tuta asimmetrica con spalline sottili incrociate sulla schiena e scollo a V, fa una grande figura con un prezzo contenuto: 59,99 euro. Sì ad un sandalo flat ton sur ton ma un secco “No” alle nostre amate sneakers.

Piccola, rigida, stylish e super riconoscibile, la borsa Le Moyen di Jacquemus (575 euro su LuisaviaRoma) è in pelle liscia ed ha la firma in metallo dorato sulla parte sinistra. Tra le più gettonate dalle influencer, si può portare sia a mano che a tracolla, l’importante è abbinarla ad outfit che creino il giusto contrasto.

Mentre il tulle va riservato ai mood romantico e rock, i capi color giallo Titty vanno sfoggiati quando noi in primis abbiamo bisogno di energia positiva. Si dice crei ostilità in chi lo guarda ma, quasi certamente, un sorriso smagliante saprà smorzare qualsiasi screzio sul nascere.

Silvia Zanchi