Conservare i biscotti e averli sempre fragranti: ecco i trucchi

Per conservare al meglio i biscotti e averli sempre fragranti esistono alcuni trucchi: scopriamo quali sono per gustarli al meglio.

I biscotti sono uno di quegli alimenti dolci che piacciono un po’ a tutti. Anche perché sono davvero versatili e si possono preparare in moltissimi modi diversi. Consumati spesso al mattino a colazione, i biscotti sono ideali anche per merenda dei bambini, accompagnati ad una tazza di tè.

Ma non solo, sono anche uno spezza fame semplice da gustare e da portare ovunque. Si possono comprare confezionati ma anche prepararli in casa. Di ricette ne esistono davvero a bizzeffe. Dal cioccolato al cacao, passando per quelli di frolla ai cookies, insomma non c’è che sbizzarrirsi.

Spesso però accade, specie con quelli confezionati, ma anche con quelli realizzati a mano, che se restano aperti per troppo tempo i biscotti perdano la loro fragranza diventando molto meno buoni. Come fare allora per conservare i biscotti e gustarli al meglio? Scopriamo i trucchi.

Ecco come conservare i biscotti con questi trucchi

1) Far raffreddare i biscotti. Se li abbiamo preparati in casa la prima regola è farli raffreddare su una griglia, mai metterli via in un contenitore appena sfornati. In questo modo si ammosceranno subito.

2) Controllare che siano asciutti. Oltre che freddi se i biscotti sono decorati, ad esempio con la ghiaccia reale, dovremo verificare che questa si sia ben asciugata.

3) Chiuderli in un contenitore ermetico. Il secondo passo da fare, un volta che i biscotti si sono raffreddati bene è metterli dentro ad un barattolo di vetro a chiusura ermetica, altrimenti è perfetto anche un contenitore di latta. L’aria li rende infatti morbidi. Chiuderli in maniera ermetica farà sì che i biscotti secchi resteranno fragranti più a lungo senza assumere quel fastidioso sapore di stantio.

4) Non mescolare i biscotti diversi. Un’altra regola per conservarli sempre buoni come il primo giorno è non mescolare le tipologie di biscotti diversi, specie quelli con consistenze differenti, altrimenti rischiamo di rovinare le caratteristiche di tutti i biscotti presenti nel contenitore.

5) Mettere una fetta di pane nel contenitore dei biscotti. Questo trucco è raccomandato però per i biscotti morbidi, tipo i cookies. Il pane tende infatti a rilasciare umidità in tal caso messo con i biscotti permetterà a questi ultimi di assorbirla e farli restare morbidi.

6) Evitare la mela. Molti dicono di inserire un pezzo di mela nel contenitore dei biscotti per farli restare morbidi, ma dal punto di vista igienico è sconsigliato.

7) Congelare i biscotti. Inoltre, un ottimo metodo per conservare a lungo i biscotti è congelarli. Per farlo possiamo utilizzare dei sacchetti di plastica appositi. Non riempirli troppo altrimenti rischiamo di romperli o di farli attaccare fra di loro.