Victoria De Angelis, da Los Angeles spiazza tutti con un look insolito

Ancora un look insolito per Victoria De Angelis che, da Los Angelis, regala uno scatto mozzafiato ai fans mostrandosi così!

Ancora un regalo di Victoria De Angelis per i suoi fans. Sempre bellissima e in perfetta forma, la bassista dei Maneskin si lascia immortalare sotto il sole di Los Angeles con un look particolare, ma che esprime la sua personalità forte e rock. Con il suo basso tra le mani, Victoria si sente totalmente a casa, ma anche senza il suo strumento, la De Angelis non delude sfoggiando una bellezza davvero incredibile.

Di Victoria, ormai, si sa davvero tutto. La bassista dei Maneskin che il prossimo 28 aprile spegnerà 22 candeline, è ormai diventata una vera icona rock. Sono tantissime, infatti, le ragazze che hanno cominciato a suonare il basso e a vestirsi e a truccarsi come lei. Anno dopo anno, la De Angelis ha cambiato spesso look e, così, da Los Angeles sfoggia un outfit che potrà essere emulato la prossima estate.