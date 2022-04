Vuoi essere alla moda con meno di 50 euro? Ecco 5 capi per te

Essere alla moda spendendo meno di 50 euro si può: ecco 5 capi alla moda, economici per tutti i giorni.

Oggi la moda sta cambiando: è come se il futuro ci chiamasse, ma il passato ci chiamasse a sè.

I trend si evolvono, cambiano, ma poi c’è sempre qualcosa che li richiama a quello che è stato ieri, che arriva a contaminare quello che è oggi, che a sua volta contaminerà anche quello che sarà domani.

Seguire i trend non è sempre facilissimo, ma farlo senza spendere cifre astronomiche, a qualcuno può sembrare utopia.

Ed invece non è così: ecco quindi 5 capi alla moda economici, pratici, da utilizzare tutti i giorni.

5 capi alla moda economici da usare tutti i giorni

Come abbiamo già anticipato sopra, essere alla moda senza spendere molto è possibile eccome.

Ecco quindi 5 capi alla moda, ma economici, che possiamo sfoggiare tutti i giorni in occasioni molto diverse tra loro.

E se ami il giallo, ecco altri 5 capi alla moda e sempre economici da sfoggiare questa primavera.

Tailleur

Lo smart working per moltissime persone è ormai un vago ricordo e tornare in ufficio e riabituarsi a i ritmi serrati di prima può non essere semplicissimo.

Ma perché non farlo con stile? Ecco quindi un tailleur fucsia, quindi anche di uno dei colori della primavera, economico, dal momento che su Shein costa solo 33 euro, trendy. What else?

Giacca di pelle

Dai tempi di Happy Days – quando lo vedevamo sfoggiare a Fonzie – la giacca di pelle è sempre rimasto un must incontrastato.

Ha attraversato epoche, sfidato mode, surclassato novità. Ci ha accompagnato durante numerosissime primavere ed altrettanti autunni. Tutti gli stilisti del mondo – anche i più grandi come Prada, Hermès lo hanno riproposto nelle loro collezioni.

Ma se vogliamo differenziarci dalla massa, possiamo scegliere una sua rivisitazione, una sua version e 2.0 insomma. Ecco quindi una giacca di pelle senza maniche (che, quindi in realtà è a metà strada con un gilet).

Non hai bisogno dei grandi marchi per poterlo indossare: vai su Shein e pagalo soli 9 euro.

Come abbinarlo? Come desideri. Sì, a minigonne, ma anche a jeans, a pantaloni skinny e a zampa, ad abiti aderenti e non. Metti in moto la fantasia e corri a conquistare ogni luogo in cui metterai piede in questa primavera.

Tubino

Vuoi ricreare un outfit layering (chiamato anche comunemente “a strati” oppure “a cipolla”)? Bene, parti dal tubino.

Gli stilisti di tutto il mondo stanno proponendo una combo davvero curiosa, ma molto originale e, adesso più che mai, trendy: tubino con camicia da sotto, soprabito maschile e calzino in bella vista.

Questo look fa molto New York style e ci permette di portare un po’ di States anche in Italia. Vuoi un’idea sul tubino? Puoi optare per questo, che su Shein costa solo 11 euro.

Cardigan

La moda Y2K ha ormai invaso il mondo. Di questi tempi la troviamo ovunque, nei jeans a vita bassa, ad esempio e nei cardigan corti.

Ma c’è anche un altro trend che non possiamo assolutamente ignorare: il leisurewear, che potremmo definire più che altro uno stile, ma anche un modo di essere.

Parliamo di uno style comfy chic, a metà tra la comodità e l’eleganza. Questo cardigan – che su Shein costa solo 15 euro – poi si trova esattamente in mezzo ai due trend: è sì corto (arriva sui fianchi), ma è anche abbastanza confortevole.

Come abbinarlo? Se vuoi tornare ai primi anni del 2000, propendi per un jeans (se poi lo scegli anche a vita bassa, farai invidia anche a Marissa Cooper), se invece vuoi stare comoda, opta per un pantalone morbido dello stesso colore.

Pantaloni cargo

Skinny è bello, ma cargo è meglio. Qui rientriamo nello stile utility: i pantaloni cargo sono alla moda, ma al contempo sono comodissimi.

Contengono in genere un numero indefinito di tasche, che ci permetteranno anche di lasciare a casa – almeno per una volta – la borsa e ci consentiranno di sentirci al top senza rinunciare alla comodità. E non finisce qui, perché questo è un capo molto economico: su Shein costa solo 13 euro.

Con cosa abbinarli? Con un top cut out, ad esempio, ma anche con un crop top, per creare il distacco visivo tra i tanti tessuti della parte inferiore ed i pochi della superiore.