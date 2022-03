5 capi gialli alla moda (e molto economici) da sfoggiare questa primavera

Il colore del momento è il giallo. Vuoi essere alla moda, senza spendere troppo? Ecco 5 capi gialli trendy, molto economici, che potrai sfoggiare questa primavera.

Il giallo dà una sferzata di energia e ci regala un pieno di allegria per iniziare la stagione calda con il look giusto. Del resto, è il colore del sole, che accende le nostre giornate in primavera.

Per questa stagione saranno due le sfumature più in voga: la più tenue, “popcorn”, e la più accesa, “daffodil”. Entrambe sono scelte perfette per realizzare outfit primaverili ed estivi.

La prima una tonalità molto luminosa, che irradia calore. Si adatta perfettamente a capi sobri ed eleganti, ma anche all’abbigliamento casual. Si tratta di una sfumatura “bon ton”, leggermente più chiara del classico giallo.

Abbiamo visto il giallo pop corn sfilare sulle passerelle con Alexander McQueen ed il suo abito giallo popcorn con maniche en gigot, coulisse a cingere il punto vita e lavorazioni plissettate, con Chanel ed il suo tailleur con giacca doppiopetto e minigonna, Atlein ed il suo top plissettato senza maniche.

Anche il giallo “daffodil”, brillante e leggermente aranciato, è perfetto sia per essere casual ogni giorno, che per abiti da sera e per donare punti luce a look in total black.

Ma per indossare questi colori è necessario per forza rivolgersi a grandi stilisti (spendendo grandi cifre)? Ovviamente no. Abbiamo selezionato per te 5 capi in queste tonalità di giallo (ed anche in quella classica che tutti conoscono), trendy ma molto economici che potrai indossare questa primavera.

5 capi gialli perfetti per questa primavera

Sono tantissime le star che hanno scelto il giallo nelle grandi occasioni nell’ultimo anno. Zendaya, ad esempio, lo ha sfoggiato agli Oscar del 2021, la supermodella Bianca Balti all’ultima edizione del Festival del cinema di Venezia, Helen Mirren lo ha scelto per il Festival di Cannes.

Il giallo, però, non è un colore solo da red carpet, ma anche da vita quotidiana. Ecco quindi 5 capi alla moda gialli da utilizzare nelle grandi e piccole occasioni questa primavera.

Abito lungo con spacco laterale

Devi andare ad un party esclusivo e vuoi essere elegante, ma frizzante allo stesso tempo? Acquista questo abito giallo prom a fessura monospalla su Shein.

Credi che costi un patrimonio? Sbagliato, costa solo 37 euro, ma sembra un capo di alta moda. Puoi desiderare di più?

Abito scollato

Devi uscire di giorno e sei a corto di idee? Opta per questo abito con bretelle sottili intrecciato dietro, acquistabile su Shein a soli 19 euro.

Perfetto per andare a pranzo fuori la domenica, ad esempio, ma anche per un aperitivo, questo vestito ti permette di essere chic e trendy allo stesso tempo.

Abito in raso

Per un look sexy, puoi optare per questo abito in raso corto, con scollo profondo a V (che quindi slancia anche la linea).

Questo abito è perfetto per andare ad una festa, essere irresistibile e vedersi tutti gli occhi puntati addosso. Dove trovarlo? Su Shein, a soli 18 euro.

Pantaloni palazzo

Questi pantaloni palazzo sono perfetti per un look casual, ma possono diventare anche un indumento sensuale se abbinati, ad esempio, ad un crop top.

Sono insomma un indumento molto versatile, adattabile a tantissimi contesti ed occasioni.

Vuoi usarli per andare a cena fuori? Abbinali a delle scarpe con tacco a spillo nere, oppure dorate. Vuoi usarli di giorno? Abbinali a scarpe basse (con i sandali soprattutto stanno benissimo).

Pensa che hai un solo indumento da sfoggiare in mille modi, mille occasioni, mille contesti. E la cosa incredibile è per averlo ti basta andare su Shein e spendere 9 euro.

Maglione intrecciato

Mancano pochissime ore all’autunno e sta per arrivare finalmente il caldo (almeno si spera), ma in questi ultimissimi giorni di semifreddo, cosa possiamo indossare?

Questo maglione intrecciato crop, ad esempio, che su Shein costa solo 15 euro. Come possiamo abbinarlo? In tanti modi molto diversi tra loro: con dei pantaloni bianchi, ad esempio, ma anche con dei jeans – sia skinny, che a zampa – oppure con dei pantaloni neri.

Insomma, potrai sbizzarrirti, ma entro un certo limite: ricorda sempre che comunque questo maglione già dà un tocco di colore molto acceso, quindi meglio non abbinarlo colori molto forti per evitare il tipico effetto “pugno nell’occhio”.

Se poi non ami particolarmente i colori accesi, ti proponiamo anche 5 capi neri che devi avere nel tuo armadio per essere sempre al top.