I 5 capi neri che devi avere nell’armadio per essere sempre al top!

By

Ecco i 5 capi neri da avere sempre nell’armadio per essere sempre al top! Se non lo sapevate ecco svelato il segreto: i capi più trendy del momento, di colore nero, da avere sempre a portata di mano per salvarci da ogni situazione stilistica!

Passiamo giornate intere e ogni momento libero sui social media a visualizzare i profili delle nostre influencer preferite alla ricerca del capo moda più particolare del momento, ma quando dobbiamo creare i nostri outfit abbiamo sempre l’impressione che ci manca qualcosa. Quel capo basico che chiuda il nostro look e che leghi perfettamente ogni capo indossato. Oggi in questa guida di stile targata CheDonna parleremo proprio di questi capi basici, indispensabili per ogni fashion lover che si rispetti. Quali sono?

Verde, viola, arancione, rosa, rosso, sono tantissimi i colori e le nuance che colmeranno le nostre giornate primaverili attraverso gli abiti più trendy del momento. Ma a volte sentiamo il bisogno di indossare abiti semplici, che mettano in risalto la nostra fisicità e che ci rappresentino di più.

Oggi in questa guida di stile infatti parleremo di quei capi basici che servono sempre, da tenere nel nostro armadio pronti per l’uso.

Ecco a voi i 5 capi neri basici che ogni fashionista deve possedere!

I 5 capi neri da avere nell’armadio devono essere basici ma alla moda!

Partiamo da un concetto fondamentale: in ogni look che si rispetti ci deve essere almeno un capo semplice che permetta al total outfit di legare perfettamente. Se indossassimo un abbinamento composto da tutti capi particolari, l’effetto finale risulterebbe pesante e ostentato. Ricordate: le cose semplici sono sempre le migliori!

Entriamo subito nel vivo di questa guida di stile e vediamo quali sono i 5 capi di color nero da avere assolutamente nell’armadio:

giacca blazer eco pelle: uno dei capi più trendy del momento è la giacca nera in eco pelle. Si adatta sul qualunque look ed è di super tendenza! Piccola tip di stile: ecco gli errori di stile da non commettere con la giacca di eco pelle!

uno dei capi più trendy del momento è la giacca nera in eco pelle. Si adatta sul qualunque look ed è di super tendenza! Piccola tip di stile: ecco gli errori di stile da non commettere con la giacca di eco pelle! crop top: un piccolo capo che dobbiamo necessariamente possedere è il crop top nero. Può essere indossato in un look più elegante o in uno più casual. Sta di fatto che il crop top nero può letteralmente salvarti l’outfit!

un piccolo capo che dobbiamo necessariamente possedere è il crop top nero. Può essere indossato in un look più elegante o in uno più casual. Sta di fatto che il crop top nero può letteralmente salvarti l’outfit! little black dress: non passa mai di moda ed è sempre top! Il little black dress, ossia il mini abito nero, è uno dei capi più versatili e di tendenza del momento. Si può indossare con i tacchi, con le sneakers, di giorno, di sera. Insomma, il little black dress è il capo da non farsi sfuggire.

non passa mai di moda ed è sempre top! Il little black dress, ossia il mini abito nero, è uno dei capi più versatili e di tendenza del momento. Si può indossare con i tacchi, con le sneakers, di giorno, di sera. Insomma, il little black dress è il capo da non farsi sfuggire. cappotto oversize: non può mancare nel nostro guardaroba il cappotto leggero oversize nero. Un capo evergreen da utilizzare sempre.

non può mancare nel nostro guardaroba il cappotto leggero oversize nero. Un capo evergreen da utilizzare sempre. borsa a mano: ultima ma non per importanza è la borsa nera. Quando creiamo i nostri look più particolari abbiamo bisogno di un capo basico che leghi ogni capo alla perfezione. La borsa nera riesce in questo intento. Da scegliere morbida, di media misura, da portare a mano!

Termina qui la guida di stile targata CheDonna sui 5 capi neri più trendy del momento e come abbinarli!

Alla prossima guida di stile, per scoprire tutte le novità in fatto di fashion, società e molto altro!