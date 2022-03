Giacca di eco pelle: ecco gli errori di stile che non conoscevi!

La giacca di eco pelle è decisamente il capo più versatile di tutti, e per questo motivo la amiamo incondizionatamente. Perfetta di giorno, di sera, e per le mezze stagioni! Ciò che non sai sono gli errori di stile, da evitare assolutamente!

Siamo arrivati a marzo, e questo è uno dei mesi più particolari in fatto di fashion. Ci troviamo a cavallo tra due stagioni opposte, l’inverno e la primavera. Le fashion weeks che si sono appena concluse ci hanno mostrato le tendenze delle nuove stagioni, i nostri negozi di abbigliamento preferiti pullulano di capi primaverili, ma le previsioni metereologiche ci dicono che è ancora troppo presto per fare il cambio di stagione. E allora tiriamo fuori i capi della “mezza stagione”, che ci salvano in ogni situazione. Ad esempio? La giacca di eco pelle! Sapevi però che è il capo con cui si possono commettere più errori di stile in assoluto? Ecco come evitarli!

Durante il passaggio tra l’inverno e la primavera vestirsi evitando di ammalarsi rimanendo al passo con le tendenze è una vera mission impossible.

Per questo motivo dopo anni di esperienza abbiamo imparato a creare look trendy che siano a prova degli sbalzi termici delle giornate di marzo. Ci siamo riuscite soprattutto grazie ad alcuni capi di abbigliamento che si prestano ad ogni temperatura e ad ogni situazione stilistica.

Uno, ad esempio, è la giacca di ecopelle, perfetta per giornate di pioggia improvvisa e serate con le amiche.

C’è solo un problema: la giacca di eco pelle nasconde molte insidie, e inciampare nell’errore di stile è semplicissimo!

Ecco che arriviamo noi di CheDonna, a salvarti da ogni situazione stilistica! Come? Vediamo insieme gli errori di stile da non commettere assolutamente con la giacca di eco pelle!

Giacca di eco pelle: errori di stile! Mai total look eco pelle, a meno che vuoi vestirti da cat woman!

Alcuni degli errori di stile più comuni del momento si trovano proprio nella moda street style. È vero, il fashion degli ultimi anni ci consente di essere più libere e creative, ma a volte qualche regola qua e la farà diventare il nostro outfit al top!

Entriamo nel vivo di questa guida di stile targata CheDonna e vediamo quali sono gli errori di stile più comuni all’ora di indossare una giacca di eco pelle:

pelle su pelle : utilizzare in un outfit più capi in eco pelle non è mai una buona scelta. A meno che non stiate indossando un completo dello stesso materiale e colore evitate in assoluto questo tipo di abbinamento. Il tessuto eco pelle ha un aspetto semi lucido, e se abbinato ad un altro capo in eco pelle con una diversa “lucentezza” l’effetto finale sarà pacchiano.

: utilizzare in un outfit più capi in eco pelle non è mai una buona scelta. A meno che non stiate indossando un completo dello stesso materiale e colore evitate in assoluto questo tipo di abbinamento. Il tessuto eco pelle ha un aspetto semi lucido, e se abbinato ad un altro capo in eco pelle con una diversa “lucentezza” l’effetto finale sarà pacchiano. biker : se non state guidando una Harley Davidson il giubbino in eco pelle modello biker va bene solo in alcuni look. Ad esempio va bene per un outfit sportivo, non va bene per un look più da sera. Di tendenza in questo momento è la giacca blazer in ecopelle, da poter utilizzare “letteralmente” su tutti i look, dai più sportivi ai più eleganti.

: se non state guidando una Harley Davidson il giubbino in eco pelle modello biker va bene solo in alcuni look. Ad esempio va bene per un outfit sportivo, non va bene per un look più da sera. Di tendenza in questo momento è la giacca blazer in ecopelle, da poter utilizzare “letteralmente” su tutti i look, dai più sportivi ai più eleganti. giacca e stivale : gli stivali cuissardes sono tra i più in voga in fatto di scarpe, ma spesso vengono abbinati erroneamente. Mai indossare il vostro stivale cuissardes in eco pelle con la giacca d’eco pelle. L’effetto finale sarà pesante e non molto chic. Provate sempre a spezzare gli abbinamenti utilizzando più tessuti. L’effetto finale sarà top!

: gli stivali cuissardes sono tra i più in voga in fatto di scarpe, ma spesso vengono abbinati erroneamente. Mai indossare il vostro stivale cuissardes in eco pelle con la giacca d’eco pelle. L’effetto finale sarà pesante e non molto chic. Provate sempre a spezzare gli abbinamenti utilizzando più tessuti. L’effetto finale sarà top! sneakers: la giacca d’eco pelle è decisamente super versatile, ma tenete bene a mente che è un capo sportivo. Se dovete creare un look da lavoro, evitate la giacca in questione se nel vostro look avete delle sneakers. A proposito, ecco gli errori di stile che non dovrai commettere con le sneakers!

Termina qui la guida di stile targata CheDonna sugli errori di stile da non commettere mai quando si parla di giacca d’eco pelle.

Alla prossima guida di stile! Per rimanere aggiornate su tutte le novità in fatto di fashion, e non solo!