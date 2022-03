Sneakers ogni giorno! Ecco gli errori di stile che non dovrai commettere!

Le sneakers vanno utilizzate ogni giorno, per il lavoro, per l’uscita con le amiche e anche di sera! A condizione che non commettiate questi errori di stile! Ecco la guida di stile targata CheDonna che vi spiegherà come utilizzare le sneakers ogni giorno!

Se prima la sneakers era semplicemente un modello di scarpa realizzata al fine di aiutare atleti e sportivi durante i loro allenamenti, adesso è la scarpa da avere per essere in linea con le tendenze! Da usare veramente sempre, in ogni occasione e con tutti i look! Certo, non bisogna cadere negli errori di stile, ma per questo motivo ci siamo noi di CheDonna, ad aiutarvi in ogni situazione stilistica che lo richieda! Siete curiosi di sapere tutto riguardo questo modello di scarpe? E allora diamo il via a questa guida di stile!

Da quando la cultura street è entrata a far parte della nostra quotidianità non possiamo più farne a meno! Tute oversize, piumini XXL colorati, giacche varsity e le sneakers. Colorate, particolari e introvabili! Le sneakers sono diventate il gioiello prezioso nei look di ognuno di noi. Il dettaglio di stile che ci distingue da tutti gli altri!

Esatto, le scarpe da ginnastica sono diventate essenziali per creare look street style in linea con le tendenze del momento. Però si pone un problema: anche le sneakers come tutto il resto in fatto di fashion seguono delle precise regole, che se evitate rischiano di compromettere tutto il nostro look.

Allora siete pronte a scoprire quali sono le regole fondamentali per utilizzare questo modello di scarpa ogni giorno senza commettere errori di stile? Scopriamole!

Sneakers che passione! Ecco come utilizzarle ogni giorno ed essere trendy!

La prima regola da tenere a mente quando si vuole creare un outfit con le sneakers è che nonostante siano di tendenza le scarpe da ginnastica restano sempre casual e sportive. Quindi per poterle utilizzare al meglio anche in situazioni più formali dobbiamo creare in maniera impeccabile il nostro look.

Entriamo subito nel vivo di questa guida di stile targata CheDonna e vediamo quali sono gli errori da non commettere con le sneakers:

outfit troppo sportivo: dove stiamo andando? In palestra o al centro con le amiche? Nonostante sia di tendenza, l’outfit leggings e top con le sneakers è perfetto per fare jogging o le commissioni giornaliere. Per una uscita con le amiche create un look casual, magari con una felpa oversize, jeans wide leg piumino XXL e sneakers.

dove stiamo andando? In palestra o al centro con le amiche? Nonostante sia di tendenza, l’outfit leggings e top con le sneakers è perfetto per fare jogging o le commissioni giornaliere. Per una uscita con le amiche create un look casual, magari con una felpa oversize, jeans wide leg piumino XXL e sneakers. scegliete la sneakers giusta: esistono in commercio alcuni brand di scarpe da ginnastica che hanno smesso di essere delle semplici scarpe e sono diventate dei veri e propri gioielli. Ad esempio? Le Air Jordan 1 . Un modello di sneakers creato dalla Nike che sta facendo impazzire tutto il mondo dello street style. Da avere negli abbinamenti di colori più particolari e introvabili. Una sneakers come questa si può utilizzare ad esempio anche con un look da sera, come crop top o corset top, minigonna in ecopelle, giubbotto varsity college, e sneakers colorata.

Termina qui la guida di stile targata CheDonna che ha visto come protagonista le sneakers e gli errori di stile da non commettere!

Alla prossima guida di stile, con tutte le news in fatto di fashion, e non solo!