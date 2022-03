Dieta nordica o scandinava: ecco come funziona e cosa si mangia

Proposta come modello nei paesi della Scandinavia, la dieta nordica è un regime alimentare che si basa sui prodotti di quei territori: ecco come funziona.

Un regime alimentare che si è diffuso nei paesi della Scandinavia e basato sui tipici prodotti locali di quei territori. È la dieta nordica definita anche come “New Nordic Cuisine” e viene proposta per promuovere sane abitudini alimentari.

Tale regime alimentare basato su prodotti locali nasce con l’esigenza di combattere la diffusione dell’obesità in paesi quali Norvegia, Danimarca, Svezia, Finlandia e Islanda. Ma quali sono le caratteristiche principali?

Oltre alla stagionalità degli ingredienti, ha come obiettivo il rispetto dell’ambiente, favorire una condizione di benessere fisico e mentale e un ridotto consumo di carne a favore di alimenti vegetali. Ma scopriamo di più.

Ecco in cosa consiste la dieta nordica

Quando sentiamo la parola nordico subito ci vengono alla mente i paesi del nord Europa, pensiamo a tutti quelli che fanno parte della Scandinavia, come Danimarca, Svezia, Norvegia, Finlandia e Islanda.

Ed è proprio in queste fredde terre che si è sviluppato questo nuovo modello sostenibile di alimentazione che rispetta l’ambiente e che promuove il consumo di prodotti locali, stagionali e a chilometro zero.

Non solo, tale dieta mira anche a consolidare un’identità culinaria tipica di questi territori ma sempre puntando alla diffusione di alimenti di origine vegetale come mirtilli, cavoli, patate, legumi e così via.

Ma cosa si mangia nella dieta nordica? Come specificato i prodotti sono locali ma parliamo di alimenti naturali e non provenienti dall’industria. Tra questi spiccano i cereali integrali, la frutta fresca (che però spesso è importata dai paesi più caldi) e quella secca, ma anche carne e pesce freschi privi di additivi e conservanti.

Ma perché questa dieta sta riscuotendo un gran successo? Nei paesi nordici, ma non solo, tale regime alimentare, sta avendo molti riscontri superando a volte addirittura la dieta mediterranea, qui scopri gli errori da non commettere.

I motivi per cui la dieta nordica sta avendo così successo risiedono nel fatto che non prevede il conteggio delle calorie e i risultati si vedono a medio e lungo termine. Non si tratta dunque di una dieta lampo con tutti gli svantaggi che ne derivano. Ma anzi, promuove uno stile di vita sano, insegna a mangiare in maniera corretta e consapevole.

Non solo, eliminando tutti i prodotti raffinati e industriali l’organismo si rigenera. I cibi stagionali e freschi infatti sono molto più ricchi di principi nutritivi, tra questi spiccano Omega-3, fibre e proteine vegetali che derivano dai legumi, tutti alimenti alla base di questa dieta.

Anche il pesce è una colonna portante di questa dieta, e come ben sappiamo nei paesi nordici non manca la disponibilità dei prodotti ittici. Pensiamo al salmone, all’aringa. Non solo, figurano anche le alghe che si possono consumare crude, bollite, al forno, fritte e via dicendo.

Infine, ricordiamo anche che tra i prodotti da consumare nella dieta nordica ci sono anche i latticini magri, erbe e spezie, bacche e ogni tanto anche uova, formaggio e selvaggina.

Ricordiamo infine che prima di intraprendere qualsiasi regime alimentare è sempre bene consultare il proprio medico ed evitare di affidarsi al fai da te per non incorrere in problemi di salute.