Barbara Palombelli rifatta? La verità sulla conduttrice di Forum di Striscia la Notizia

Barbara Palombelli si è rifatta o la sua bellezza è tutto frutto di madre natura? Striscia La Notizia ha fatto chiarezza sulla vicenda.

Barbara Palombelli è nota al pubblico del piccolo schermo per essere la padrona di casa, ormai da anni, di Forum, il programma di successo di canale 5 che un tempo vedeva Rita Dalla Chiesa nel ruolo di conduttrice prima che decidesse di lasciare il tutto per dedicarsi ad altri progetti che purtroppo non sono riusciti ad emergere.

Ma non solo Forum, Barbara in questi anni ha condotto anche spazi legati all’attualità e lo scorso anno è stata anche una protagonista speciale del Festival di Sanremo di Amadeus, che è stato riconfermato anche per le prossime due edizioni. La Palombelli ha dimostrato ampiamente di essere una donna talentuosa ed intelligente e dalla sua ha anche una buona dose di charme che non guasta mai.

Secondo alcuni però la conduttrice di successo di canale 5 sarebbe ricorsa all’aiuto del chirurgo per modificare alcuni aspetti del suo corpo e la sua bellezza non sarebbe tutto frutto, quindi, di madre natura. Ma è davvero così? Barbara Palombelli si è rifatta oppure no?

Barbara Palombelli si è rifatta? Il servizio di Striscia La Notizia

Prima di proseguire con l’argomento principale di questo articolo, è bene fare alcune importanti precisazioni. La prima è che questo articolo è stato redatto con l’unico scopo di intrattenere gli utenti della rete e non vuole in alcun modo influenzare il loro giudizio in merito ai personaggi trattati. Inoltre non si ha alcuna intenzione di esprimere inutili giudizi in merito ad eventuali ritocchini o meno. Ognuno è libero di poter fare quello che meglio crede del proprio corpo senza essere vittima di commenti inutili. Detto questo, torniamo al focus di questo articolo.

Per rispondere a questa domanda abbiamo utilizzato un servizio di Striscia La Notizia, per la rubrica Fatti e Rifatti, in cui si parla proprio della conduttrice di Forum. Secondo il noto tg satirico, Barbara Palombelli non si è rifatta nulla, ma la sua bellezza è del tutto frutto di madre natura, anche se hanno avanzato il sospetto che durante il corso di questi anni sia ricorsa a qualche punturina rivitalizzante ma la diretta interessata, che prima di diventare famosa aveva iniziato una carriera differente, non ha mai confermato nulla di tutto ciò.

Quel è che certo, confronto le foto del passato con quelle del presente, nulla è cambiato sul viso della padrona di casa di Forum. Una bellissima ragazza era anni fa ed un’affascinante donna lo è diventata adesso.

Barbara Palombelli non si è rifatta, fatta eccezione, secondo quanto rivelato da Fatti e Rifatti di Striscia La Notizia, per qualche presunta puntirina.