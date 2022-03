Hai raggiunto il peso forma e non sai come mantenerlo? Ecco i trucchi utili

Mantenere il peso forma non è sempre facile. Si tratta però di un aspetto fondamentale per chi arriva da mesi o anni di privazioni. Ecco, quindi, alcune regole che ti aiuteranno ad ottenere il risultato sperato.

Finalmente ci siamo. Dopo una lunga dieta sei giunta al tanto desiderato peso forma. Un traguardo unico e al quale stenti ancora a credere ma che al contempo di fa anche tanta paura. Rimettere su il peso perso è infatti un continuo incubo che si fa più vivo ogni qual volta di scopri a notare qualche cambiamento nel peso. Così, proprio quando pensavi di poterti finalmente rilassare, ecco che arriva un nuovo problema ovvero quello di come mantenere il peso forma.

Se ti ritrovi in questa descrizione sei in buona compagnia e sopratutto nella possibilità di farcela. Ci sono infatti alcune semplici regole che se messe in atto da subito e nel modo corretto ti consentiranno di mantenere i risultati ottenuti senza dover continuare a prestare attenzione a tutto quello che mangi. Ecco quindi come agire per mantenere il peso forma che ti sei conquistata a fatica.

Come mantenere il peso forma: le strategie vincenti

Riuscire a mantenere il peso forma, in alcuni casi, può diventare più stressante della stessa dieta. Al contempo, se si agisce nel modo giusto, il tutto si può trasformare in uno stile di vita da abbracciare per sempre e che se ben seguito sarà in grado di donare una buona tranquillità di fondo.

Inoltre, avere qualche regola da seguire, ti aiuterà a non cadere in tentazione, a non impigrirti e a non rischiare di tornare allo stile di vita che in passato di ha portato a prendere peso. Perché, diciamocelo, uno dei più grandi errori che si fanno una volta terminata la dieta è quello di pensare di poter tornare a mangiare come prima. La verità, però, è se già una volta ci si è trovati a dover perdere peso, è evidente che c’era qualcosa di sbagliato che non si può pensare di poter riprendere. Molto meglio abbracciare un nuovo modo di alimentarsi che non sarà più la dieta di prima ma neanche il mangiare senza pensare al domani.

Un aspetto che vale la pena affrontare perché oltre che al peso forma si lega anche alla salute. Come fare quindi? Ecco alcune semplici regole che ti aiuteranno a tracciare il tuo percorso.

Continuare a mangiare in modo bilanciato

Molto probabilmente, durante la dieta hai appreso come mangiare in modo bilanciato. Hai scoperto l’importanza della colazione e degli spuntini e hai preso l’abitudine di inserire tutti i macro nutrienti ad ogni pasto. Ebbene, tutto ciò dovrebbe continuare a vita in quanto alla base di un’alimentazione sana. Così facendo potrai ovviamente incrementare le quantità e concederti gli sfizi che vuoi (senza esagerare). Il tutto sapendo che stai mangiando nel modo corretto.

Fare attività fisica

Un buon modo per mantenere attivo il metabolismo è quello di praticare attività fisica. Questa ti aiuterà infatti a non perdere massa magra e a bruciare calorie. Inoltre è risaputo che lo sport dona endorfine e aiuta ad alimentarsi meglio. Un motivo in più per continuare a praticarlo. Che si tratti di un’attività agonistica, della semplice corsa mattutina o di passeggiate sostenute, è quindi importante che tu non perda le buone abitudini acquisite durante il periodo di dieta.

Pesarsi senza troppi stress per mantenere il peso forma

Per essere certa di procedere nel modo giusto è importante non perdere l’abitudine di controllare il peso. L’appuntamento con la bilancia andrebbe quindi mantenuto seppur, ovviamente, senza stress. Se sei solita pesarti ogni mattina e la cosa non ti turba puoi tranquillamente continuare così. In alternativa puoi farlo una sola volta a settimana. In tal caso ricorda di farlo sempre almeno due giorni dopo un pasto importante e sempre nelle stesse condizioni fisiche ovvero a digiuno, dopo essere andata di corpo e intorno alla stessa ora. E se una settimana te ne dimentichi? Niente paura! Abbiamo detto di viverla senza stress. Quindi potrai pesarti il prossimo giorno utile senza troppi drammi.

Essere pronta alle variazioni

Abbiamo parlato di stress e di come sia importante vivere questa fase della vita con serenità. Per riuscirci dovrai essere pronta alle inevitabili variazioni di peso. Ora che mangi bene, infatti, è facile che una semplice pizza faccia prendere peso. Si tratta però per lo più di liquidi che nel giro di due giorni andranno via. Da qui il consiglio di pesarti sempre almeno due giorni dopo un pasto importante. Niente paura, quindi, se dopo le feste, una vacanza o un periodo di stress ti ritrovi con qualche chilo in più. In tal caso di basterà rimetterti in carreggiata per tornare al tuo peso forma. Ci sei riuscita una volta e potrai farlo ancora. E ti pesi proprio per accorgerti di eventuali problemi in tempo per correggerli. Hai la situazione sotto controllo, quindi, non ti resta che viverla in modo sereno e rilassato.

Trovare un’attività rilassante

E visto che lo stress è una delle cause dell’aumento di stress e che la vita di tutti i giorni ce ne regala a sufficienza, trova il modo di rilassarti praticando yoga o dedicandoti alla meditazione. Se non sono proprio nelle tue corde, concediti delle passeggiate all’aria aperta. In questo modo la tua testa sarà più sgombera e tu potrai goderti la vita con uno spirito migliore. Cosa che ai fini del mantenimento del peso forma incide molto più di quanto immagini, evitando anche le classiche abbuffate e rendendoti più consapevole di ciò che mangi.

Questi semplici trucchi sono la base che ti aiuterà a mantenere il peso forma. Una volta messi in pratica potrai ovviamente aggiungerne di personali come il tenere un diario alimentare, il continuare a mangiare prestando attenzione alle stoviglie che usi e rendendo i tuoi piatti più belli e concedendoti sempre dei momenti tutti tuoi ed in cui concentrarti su quello che mangi.

Ciò che conta è trovare un tuo equilibrio. Quello che ti fa star bene e ti aiuta a rilassarti andrà bene e ti consentirà di goderti i risultati ottenuti senza dover vivere con il continuo assillo di poter riprendere peso.